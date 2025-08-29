نديم الجميل: رحل المؤسس بيار الجميّل لكن لم ترحل معه القضية

كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "رحل المؤسس بيار الجميّل، لكن لم ترحل معه القضية ولا المبادئ. زرع فينا الإيمان بلبنان الحرّ السيد المستقل، وأورثنا عهد النضال والمقاومة بوجه كل تحدٍّ وظلم. إرادته حيّة فينا، ووصيته أمانة في أعناقنا. عا دعساتك".