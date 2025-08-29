الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أخبار لبنان
2025-08-29 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026
أحال وزير المالية ياسين جابر اليوم، على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026.
وجاء في كتابه الذي أرفقه بمشروع قانون الموازنة:
"عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية،
أرفع لجانبكم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، مقارناً مع الموازنة العامة لعام 2025 والفروقات الحاصلة، وكذلك التقرير المشار إليه أعلاه،
نأمل أن يصار إلى درسه وإقراره وإحالته إلى جانب المجلس النيابي وفق الاصول"
وتأتي إحالة مشروع قانون الموازنة هذا وفق ما أكّد عليه وزير المالية مراراً والتزم به من ان إحالته ستكون في موعده الدستوري المنصوص عنه".
أخبار لبنان
المالية
رئاسة
الوزراء
مشروع
قانون
موازنة
العام
التالي
رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي
الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-27
جابر: مشروع موازنة العام 2026 ركز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات
أخبار لبنان
2025-08-27
جابر: مشروع موازنة العام 2026 ركز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات
0
خبر عاجل
2025-08-13
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
خبر عاجل
2025-08-13
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
0
أخبار لبنان
2025-08-14
وزير المالية يعلن خطوات لتصحيح رواتب المتقاعدين وإعادة إعمار البنى التحتية وإعداد موازنة 2026
أخبار لبنان
2025-08-14
وزير المالية يعلن خطوات لتصحيح رواتب المتقاعدين وإعادة إعمار البنى التحتية وإعداد موازنة 2026
0
أخبار دولية
2025-07-01
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
أخبار دولية
2025-07-01
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:52
"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
أخبار لبنان
09:52
"التقدمي" شارك بمؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي... ناصر: التنوع يجب أن يبقى تحت سقف الهوية الوطنية
0
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
0
أخبار لبنان
09:40
هيكل: الجيش سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته
أخبار لبنان
09:40
هيكل: الجيش سيقوم بالخطوات اللازمة لنجاح مهمته
0
أخبار لبنان
09:16
لقاء في دار الطائفة الدرزية لدعم اهالي السويداء... شيخ العقل: مَعنيّون بالمساهمة في تحمُل جزء من المسؤولية الإنسانية بالوقوف إلى جانب أهلنا
أخبار لبنان
09:16
لقاء في دار الطائفة الدرزية لدعم اهالي السويداء... شيخ العقل: مَعنيّون بالمساهمة في تحمُل جزء من المسؤولية الإنسانية بالوقوف إلى جانب أهلنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-08-24
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
خبر عاجل
2025-08-24
ضربات إسرائيلية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
أخبار لبنان
06:48
سلام التقى أبو فاعور وسفير قطر: دعم للجيش ولمسار بسط سلطة الدولة وتعزيز العلاقات اللبنانية – القطرية
أخبار لبنان
06:48
سلام التقى أبو فاعور وسفير قطر: دعم للجيش ولمسار بسط سلطة الدولة وتعزيز العلاقات اللبنانية – القطرية
0
فنّ
2025-08-08
"لقد صنعتم سحرًا"... نانسي عجرم توجه رسالة شكر معبّرة لفريق عملها (فيديو)
فنّ
2025-08-08
"لقد صنعتم سحرًا"... نانسي عجرم توجه رسالة شكر معبّرة لفريق عملها (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
0
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
0
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
0
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
تقارير نشرة الاخبار
13:44
دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
4
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
5
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
6
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
7
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
8
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More