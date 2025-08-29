الأخبار
ماكرون اكد دعم لبنان : أمنٌ مُستعاد سيادةٌ مُعزَّزة وازدهارٌ مستدام
أخبار لبنان
2025-08-29 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ماكرون اكد دعم لبنان : أمنٌ مُستعاد سيادةٌ مُعزَّزة وازدهارٌ مستدام
كتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر منصو "اكس": تحدثتُ مع رئيس لبنان جوزاف عون، وكذلك مع رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام.
لقد تمّ تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تشارك فيها فرنسا بشكل فاعل، بالإجماع. إنّها رسالة مهمة، وقد رحبنا بها".
اضاف في منشوره الذي وزعته السفارة الفرنسية ":"أشَدتُ بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها السلطة التنفيذية اللبنانية من أجل استعادة حصر استخدام القوة بيد الدولة. وأشجّع الحكومة اللبنانية على اعتماد الخطة التي ستُعرض على مجلس الوزراء لهذا الغرض.
سيتوجّه مبعوثي الشخصي، جان-إيف لو دريان، إلى لبنان للعمل يداً بيد مع السلطات على أولوياتنا فور اعتماد هذه الخطة".
واكد ان" الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ووضع حد لجميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية يُشكّلان شرطين أساسيين لتنفيذ هذه الخطة. وقد أكّدت فرنسا دائماً استعدادها للاضطلاع بدور في تسليم النقاط التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على وجوب" أن يكون أمن لبنان وسيادته في أيدي السلطات اللبنانية وحدها".
وتابع:" جدّدتُ للرئيس ورئيس الوزراء تأكيد عزمنا على تنظيم مؤتمرين بحلول نهاية هذا العام: الأول لدعم القوات المسلحة اللبنانية، الركيزة الأساسية لسيادة البلاد، والثاني من أجل نهوض لبنان وإعادة إعماره".
وختم مؤكدا :" أمنٌ مُستعاد، سيادةٌ مُعزَّزة، وازدهارٌ مستدام: هذا هو المستقبل الذي نريده للبنان، على صورة قوة أرزه الراسخة ابداً".
أخبار لبنان
لبنان
مُستعاد
سيادةٌ
مُعزَّزة
وازدهارٌ
مستدام
