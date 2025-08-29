سلام التقى أبو فاعور وسفير قطر: دعم للجيش ولمسار بسط سلطة الدولة وتعزيز العلاقات اللبنانية – القطرية

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في التطورات الراهنة مع النائب وائل أبو فاعور الذي جدد ثقة الحزب التقدمي الاشتراكي بمؤسسة الجيش اللبناني وبالأدوار الوطنية التي تقوم بها سواء على مستوى الأمن الداخلي أو على مستوى ضبط الحدود وحماية لبنان.

واكد ابو فاعور وجود قناعة بأن الجيش سيكون على قدر المسؤولية في ما عهد اليه من مهمة من قبل مجلس الوزراء، وبأنّه سيقدم خطة ذات منطلقات وطنية حازمة وواقعية، لتنفيذ قرار السلطة السياسية ببسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.

ورأى أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستبني على ما تم تحقيقه سابقا،للسير دون صدام بين اللبنانيين لاستكمال مسيرة الدولة.



سفير قطر

واستقبل الرئيس سلام سفير قطرلدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي اكد دعم قطر الكامل للرئيس سلام، مشيراً الى مشاريع قطرية كثيرة قائمة في لبنان، والدعم المستمر للجيش اللبناني، ودعم في المجالين الإقتصادية والصحي ومنها دعم مستشفى الكرنتينا.

وقال:"أبلغته أين وصلنا في المشاريع القطرية، وعرضنا للعلاقات اللبنانية القطرية، والحمدلله أتى في هذا الصيف عدد كبير من المواطنين القطريين الى لبنان ، وان شاء الله يزدهر لبنان ويعود كما كان."