توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني

أكد المبعوث الأميركي توم براك أنّ الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بنّاءً، لكنه أشار إلى أن الوقت يداهم الجميع.



وأشار براك الى أن الولايات المتحدة ستقف مع الجيش اللبناني، مؤكداً دعم بلاده للمؤسسة العسكرية.



من جهة أخرى, شدد براك على أن أهداف الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم تتماشى مع أهداف واشنطن، معتبراً أن المحادثات الجارية بين سوريا وإسرائيل تاريخية.