بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية، لافتا الى أن إسرائيل حاولت بكل قوتها أن تمنع هذا التمديد.



وقال عبدالله في حديث للـLBCI: "إلتقيت قائد الجيش منذ أيام عدة ووجدتُ أن هذه المؤسسة الوطنية تملك ما يكفي من الرؤية والالتزام الوطني والحرص على الوحدة الداخلية والإصرار على حماية الوطن لنكون مطمئنين".

وأضاف عبدالله: "لا نريد حربا أهلية ولا حربا مع إسرائيل".



واعتبر أن المطلوب أن يكون هناك أكثر عدالة في توجه المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتقديم ضمانات أساسية.