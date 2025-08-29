الأخبار
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-08-29
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية، لافتا الى أن إسرائيل حاولت بكل قوتها أن تمنع هذا التمديد.
وقال عبدالله في حديث للـLBCI: "إلتقيت قائد الجيش منذ أيام عدة ووجدتُ أن هذه المؤسسة الوطنية تملك ما يكفي من الرؤية والالتزام الوطني والحرص على الوحدة الداخلية والإصرار على حماية الوطن لنكون مطمئنين".
وأضاف عبدالله: "لا نريد حربا أهلية ولا حربا مع إسرائيل".
واعتبر أن المطلوب أن يكون هناك أكثر عدالة في توجه المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتقديم ضمانات أساسية.
أخبار لبنان
الرئاسة الفلسطينية: تسليم الدفعة الثالثة من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في بيروت للجيش اللبناني
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
0
أخبار لبنان
2025-06-25
الرئيس عون: التمديد لليونيفيل عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية
أخبار لبنان
2025-06-25
الرئيس عون: التمديد لليونيفيل عامل أساسي لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية
0
أخبار لبنان
13:19
برّي شكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل: لإجماع دولي يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 ووقف اعتداءاتها
أخبار لبنان
13:19
برّي شكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل: لإجماع دولي يلزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 ووقف اعتداءاتها
0
أخبار لبنان
14:41
"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل وتؤكد التزامها بالقرار 1701
أخبار لبنان
14:41
"الخارجية" تشكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل وتؤكد التزامها بالقرار 1701
0
أخبار لبنان
2025-08-28
الرئيس عون شكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل: فرصة لتثبيت الاستقرار والسيادة على الحدود
أخبار لبنان
2025-08-28
الرئيس عون شكر مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل: فرصة لتثبيت الاستقرار والسيادة على الحدود
0
أمن وقضاء
12:55
الجيش شيع شهيديه إسماعيل في داريا والطعيمي في شهابية الفاعور
أمن وقضاء
12:55
الجيش شيع شهيديه إسماعيل في داريا والطعيمي في شهابية الفاعور
0
أخبار لبنان
12:42
سلام اطلع من بعثة صندوق النقد على نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام
أخبار لبنان
12:42
سلام اطلع من بعثة صندوق النقد على نتائجها الأولية المتعلقة بأزمة الرواتب وأنظمة التقاعد في القطاع العام
0
أخبار لبنان
12:31
سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار
أخبار لبنان
12:31
سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار
0
أمن وقضاء
12:15
الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)
أمن وقضاء
12:15
الجيش يعلن تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة (صور)
0
حال الطقس
2025-07-25
الطقس حار والرطوبة عالية جدا ساحلا... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-07-25
الطقس حار والرطوبة عالية جدا ساحلا... إليكم التفاصيل
0
اسرار
2025-04-23
أسرار الصحف 24-4-2025
اسرار
2025-04-23
أسرار الصحف 24-4-2025
0
آخر الأخبار
10:27
الخارجية الأميركية: روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
10:27
الخارجية الأميركية: روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
فنّ
11:38
من قلعة بعلبك... يوسف حداد يوجه رسالة مؤثرة (صور)
فنّ
11:38
من قلعة بعلبك... يوسف حداد يوجه رسالة مؤثرة (صور)
0
أخبار لبنان
10:57
وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة
أخبار لبنان
10:57
وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة
0
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
0
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
0
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
0
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
1
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
أخبار لبنان
00:34
قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)
2
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
أخبار لبنان
14:54
قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة
4
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
أمن وقضاء
08:16
بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح
5
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
أمن وقضاء
04:26
الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...
6
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
أخبار لبنان
13:23
الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
7
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
أخبار لبنان
13:32
الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب
8
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
أخبار لبنان
15:05
مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور
