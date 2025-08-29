سلامة التقى ممثل الصندوق العالمي للآثار في الدول العربية... وهذا ما جرى بحثه

التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع وبحضور المستشار المعمار جاد تابت ممثل الصندوق العالمي للآثار في الدول العربية ايلي فلوطي حيث جرى البحث في تفعيل التعاون مع الوزارة في ما يتعلق بالإرث الثقافي.



واثر اللقاء، قال فلوطي: "نقدر عاليا جهود الوزير سلامة في سبيل الحفاظ على تراثنا وارثنا اللبناني الذي هو هويتنا وحضارتنا، خصوصا أننا في الصندوق العالمي للآثار نسلط الضوء على التراث الانساني سواء كان ماديا أو غير مادي حيث نأمل أن يكون هناك تعاون على نطاق أوسع بين الصندوق ولبنان الغني بآثاره وتراثه وثقافته، حيث نتمنى أن تتجدد اللقاءات مع الوزير سلامة للاستفادة أيضا من خبرته وتطلعاته المستقبلية في هذا القطاع".



وفي وقت لاحق، استقبل وزير الثقافة رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث منى الهراوي وعضو اللجنة لما سلام وتداول معهما في شؤون ثقافية عامة، اضافة الى التعاون القائم بين الوازرة والمؤسسة في عدد من النشاطات.



ومن زوار سلامة الدكتور هاشم سركيس عميد كلية الهندسة والتخطيط في معهد مساشستوس للتكنولوجيا في بوسطن وكانت مناسبة تم خلالها عرض لمشاريع سركيس في لبنان واستعداده للتعاون مع الوزارة.