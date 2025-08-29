اليونيفيل عزت بشهداء الجيش: الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في كل الجنوب محوري للقرار 1701

تقدمت "اليونيفيل" في بيان، بـ"أحرّ التعازي للقوات المسلحة اللبنانية ولعائلات الأفراد الين سقطوا في الانفجار الذي وقع في الناقورة بالأمس"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



وأشارت الى أنه "وفقاً للقوات المسلحة اللبنانية، وقع الحادث أثناء قيام عناصرها بفحص مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في المكان".



وقالت "اليونيفيل" في بيان: "تسلط هذه الخسارة المأساوية الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات المسلحة اللبنانية في ظلّ تحملها مسؤوليات أكبر في تأمين جنوب لبنان. وكما أكّد مجلس الأمن في القرار 2790، على الأطراف ضمان الاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بشكلٍ كامل".



وأضافت: "يُعدّ الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في كل أنحاء الجنوب محورياً للقرار 1701، حيث تُنسق اليونيفيل بشكلٍ وثيق مع السلطات اللبنانية لدعمها".