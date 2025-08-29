سلام: التمويل الغربي والعربي لدعم الجيش ولإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان أبلغ المبعوث الاميركي توم باراك بأن الإسرائيليين بحاجة إلى اتخاذ خطوة حقيقية ويُظهروا استعدادًا للانسحاب من الأراضي اللبنانية، ووقف الخروقات اليومية، والإفراج عن الأسرى".وشدد سلام في حديث مع "فاينانشيل تايمز" على أن حكومته ستُكمل مسار نزع السلاح، مشيرًا إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية المسلحة بدأت بالفعل بتسليم أسلحتها للجيش اللبناني وهذا مؤشر إيجابي.واعتبر سلام ان التمويل من الدول الغربية والعربية لدعم الجيش والتمويل لإعادة الإعمار ضروري لتحقيق الاستقرار.