سلام للـLBCI: لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة... وسننتظر ما سيقوله الرئيس بري غدًا

أكد رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للـLBCI تعليقًا على كلام الوزير طارق متري أننا "لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة، ولا زلنا ملتزمين بالأهداف بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة."وعن إمكانية دعوة الرئيس بري إلى حوار غدًا، قال: "سننتظر ما سيقوله الرئيس بري غدًا ونعلق على الموضوع."