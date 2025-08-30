0min

متري: ورقة باراك لن يعد لها قيمة إذا لم يلتزم بها الجانبان الإسرائيلي والسوري بما ورد فيها

صرح نائب رئيس الحكومة طارق متري في مقابلة عبر قناة الجديد بان ورقة باراك لن يعد لها قيمة اذا لم يلتزم بها الجانبان الاسرائيلي والسوري بما ورد فيها.