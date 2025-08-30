النائب حسين جشي: متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي على أنهم متمسكون بسلاح المقاومة أكثر من أي وقت مضى.وأبدى أسفه "لمسارعة الحكومة اللبنانية إلى تبني ورقة الوصاية الأميركية تحت الضغط والوعود الزائفة".