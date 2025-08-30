النائب حسن عز الدين يدعو الحكومة إلى إعادة النظر بقرار نزع السلاح

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن "هم الإدارة الأميركية والسلطة الحاكمة في لبنان، هو كيفية نزع سلاح المقاومة ليصبح بلدنا مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي"، قائلا: "لكننا لن نسلم السلاح".



ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بقرار نزع السلاح.