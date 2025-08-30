توضيح من بلدية بيروت بشأن استيفاء الرسوم المتوجبة نتيجة إستخدام أرض تابعة لها لإقامة حفل عمرو دياب

انطلاقاً من حرصه على تعزيز مبدأ الشفافية، وتوضيحاً لبعض النقاط التي أُثيرت مؤخراً بشأن إقامة حفل للفنان عمرو دياب بتاريخ 30/8/2025 على أرض تابعة لبلدية بيروت، أوضح المجلس البلدي لمدينة بيروت أنه "بادر فور تبلّغه كتابا رسميا بموضوع إقامة الحفل، إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال الطلب إلى الإدارة المختصة التحقق من إستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة نتيجة إستخدام الأرض التابعة للبلدية لإقامة الحفل، خصوصا أنّه سبق أن صار إقامة حفل مماثل في العام الماضي، ما دفع المجلس إلى التشديد على الإدارة بشأن ضرورة التحقّق من هذا الجانب في الحفل الحالي، وهذا ما أكّده المجلس البلدي بقرار واضح في جلسته الأخيرة". وقال: "بنتيجة متابعة المجلس لهذا الموضوع، صار تكليف الجهة المنظمة للحفل تسديد الرسوم للبلدية والتنفيذ وفقاً للأصول".



وأكد المجلس البلدي في بيان، أن "هذا الإجراء يأتي من باب الحرص على المال العام، وتأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات المالية المعتمدة، بما ينسجم مع المبادئ التي يعتمدها المجلس في عمله، ولا سيّما الشفافية".



وأكد المجلس البلدي لمدينة بيروت "دعمه الكامل لإقامة النشاطات الفنية والثقافية التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية والإقتصادية في العاصمة، لما لها من أثر إيجابي على المدينة وسكانها، ويأتي هذا الدعم دائماً ضمن إطار إحترام القوانين المرعية الإجراء، وضمان إستيفاء الحقوق المالية للبلدية".