"حزب الله": العدوان على اليمن جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الصهيونيّ

تقدّم "حزب الله"، بالتعازي إلى الشعب اليمنيّ وقيادته وفي طليعتها القائد السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، "باستشهاد رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي مع كوكبة من الوزراء"، جراء عدوان إسرائيليّ استهدف اجتماعًا مدنيًا رسميًا للحكومة اليمنية في العاصمة صنعاء.واعتبر أنّ "هذا العدوان ليس إلا جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام الإسرائيليّ الممتد من غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران، والملطخ بدماء الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزّل.وقال: "إنّه يكشف طبيعة هذا العدو الذي يرتكب أفظع الجرائم في التاريخ، ويمارس الإبادة الجماعية ويُجوّع شعبًا كاملًا أمام مرأى العالم كله".وشدّد على أنّ "حضور اليمن الثابت والقويّ في ميدان النصرة لفلسطين هو النموذج الأصدق والأوفى في الصبر والصمود رغم العدوان والحصار الذي يتكبده، وهو شرفٌ وعزّة له أن يقدم التضحيات الجسيمة في سبيل إسناد غزة وكسر الحصار عنها، في وقت يسكت العالم بأسره ويقف متفرجًا عاجزًا عن تقديم أي معونة أو موقف أمام هول المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيونيّ".