وزارة الزراعة أوضحت أسباب ظاهرة اليباس في الغابات

أوضحت وزارة الزراعة أنّ الغابات والأحراج اللبنانية ولا سيما غابات السنديان، تشهد ظاهرة يبس غير معهودة أثارت قلق المواطنين والمهتمين في الشأن البيئيّ.



وأكّدت الوزارة أنّ هذه الظاهرة غير مرتبطة بأي حشرات أو أمراض تصيب الأشجار، بل تعود بشكل مباشر إلى الظروف المناخية القاسية التي شهدها لبنان خلال العام الحاليّ.



ولفتت إلى أنّ موجات الجفاف الحاد وموجات الحرّ المتكرّرة التي ضربت مختلف المناطق، أدّت إلى شيخوخة مبكرة وتساقط أوراق الأشجار، خصوصاً في الترب الفقيرة بالمياه والتي تعجز عن تخزين الرطوبة اللازمة لاستمرار نمو الأوراق.



وأوضحت أنّ هذه الظاهرة بدأت في المناطق الساحلية والوسطى نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ثم امتدّت تدريجياً إلى المناطق الجبلية والمرتفعات مع تفاقم موجات الحر في ذروة الصيف.



وإذ تطمئن الوزارة المواطنين بأن هذه الظاهرة ذات طابع مناخي موسمي ولا تهدّد حياة الأشجار على المدى الطويل، فهي تأمل أن يأتي موسم الأمطار باكراً هذا العام، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدّة اليباس وإعادة تجديد الغطاء الأخضر في مختلف المناطق.



وشددت وزارة الزراعة على استمرارها في متابعة الوضع ميدانيًا، والتنسيق مع الخبراء والمراكز البحثية الوطنية لرصد أي تطورات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والارشادية اللازمة حفاظاً على الثروة الحرجية اللبنانية ودعماً للاستقرار البيئيّ.