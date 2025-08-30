الفنان عمرو دياب زار رئيس مجلس الوزراء

زار الفنان عمرو دياب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في منزله في قريطم، قبل أن يتوجّه لإحياء حفله في وسط بيروت.



ورحّب الرئيس سلام بدياب، قائلًا: "بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائمًا لأنك تدخل الفرح الى قلوب أهلها".