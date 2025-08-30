باسيل: من الظلم تحميل الجيش مسؤولية حماية البلاد من دون تزويده بالإمكانات اللازمة

اعتبر رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل أنّه من الظلم تحميل الجيش مسؤولية حماية البلاد من دون تزويده بالإمكانات اللازمة.



في المقابل، حمّل القوى السياسية مسؤولية حماية الشعب، رافضًا الحرب الأهلية ومؤكدًا في الوقت نفسه التمسك بمبدأ حصرية السلاح في يد الدولة.