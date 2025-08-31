منيمنة للـLBCI: لنسمح للمغتربين بالتصويت للـ١٢٨ نائبًا ومستعدون للتعاون مع “حزب الله”

رأى النائب ابراهيم منيمنة أنّ المصلحة العامة تقتضي التصويت على تعديل القانون ليسمح للمغتربين بالتصويت للـ١٢٨ نائبًا في الانتخابات النيابية المقبلة.

أمّا في شأن ملف حصرية السّلاح، فقال للـLBCI: “علينا أن نحافظ على العلاقات الدولية وضمن اتفاق داخليّ صلب”.

وأكّد الاستعداد للتعاون مع “حزب الله”، لحماية لبنان تحت مؤسسات الدولة، مشدّدًا على أنّ نكران الواقع لا يفيد لبنان.

ولفت منيمنة إلى أنّ رغم كل القدرات التي حملها الحزب تفرّد بحماية لبنان وهذا ما أفشل الأمور، “فملف الحماية لا يمكن أن يتحمّل مسؤوليتها فريق واحد”.