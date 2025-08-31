عز الدين: القرار الذي اتخذته الحكومة خطيئة كبرى

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية وعبّرت عنه بحصرية السلاح “من دون أن تنظر إلى تداعياته ومخاطره ونتائجه خطيئة كبرى”.

ورأى أنّ الهدف منه نزع ومصادرة سلاح المقاومة “الذي ما زال يشكّل عقبة وحالة ردعٍ نسبية أمام العدو تمنعه من الوصول إلى تحقيق أهدافه”.

وقال عز الدين: “من لوازم حصرية السلاح أن تمتلك هذه الدولة استراتيجية دفاعية عسكرية وأمنية، تستفيد من خلالها من كل القدرات والإمكانات المتاحة في لحظة الاشتباك أو المواجهة، ففي كل العالم تستعدي الجيوش قوات الاحتياط أحياناً عندما تتعرض الدولة للخطر”.

وشدّد على أنّ “مسألة حصرية السلاح هي في الحقيقة مطلب إسرائيليّ وصهيونيّ وأميركيّ، تُرجم من خلال زيارات للمبعوثين الأميركيين من برّاك إلى أورتيغوس وصولًا إلى موفدي مجلسي الشيوخ والنواب "الكونغرس" من جمهوريين وديمقراطيين، وصلوا معاً حتى يعبّروا عن الموقف الموحّد للإدارة الامريكية تجاه الأمن الصهيوني والإسرائيلي ومطالبه”.

واعتبر أنّ الحكومة اللبنانية خضعت لهذه الإملاءات والضغوطات، ولهذه التوجهات من دون مراعاة المصالح الوطنية اللبنانية.