الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

"طيران الشرق الأوسط": تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 4 ولغاية 10 أيلول

أخبار لبنان
2025-09-01 | 04:01
"طيران الشرق الأوسط": تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 4 ولغاية 10 أيلول
"طيران الشرق الأوسط": تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 4 ولغاية 10 أيلول

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: أبو ظبي، الدمام، الدوحة، الرياض، جدة، القاهرة، بغداد، روما، ميلانو والنجف وذلك للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 4 أيلول 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 10 أيلول 2025. 

ويشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

للاطلاع على الجدول اضغط هنا 
 

أخبار لبنان

الشرق

الأوسط":

تعديل

مواعيد

الرحلات

للفترة

الممتدة

ولغاية

أيلول

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-12

"طيران الشرق الأوسط": تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 15 ولغاية 18 آب

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض رحلات الشركة للفترة الممتدة من 30 آب ولغاية 3 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات من 26 لغاية 28 آب

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-06

الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض الرحلات الممتدة من 08 لغاية 11 آب

LBCI
صحف اليوم
05:29

رجي عن ترسيم الحدود مع سوريا: لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف

LBCI
أخبار لبنان
05:16

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
05:14

مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد

LBCI
أمن وقضاء
04:56

وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-30

خلال شهر أيلول... إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:11

إستهداف دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-28

بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"

LBCI
أخبار لبنان
14:02

المجلس الشيعي الأعلى نعى المؤرخ سعدون حمادة: تخسره الساحة الثقافية

LBCI
آخر الأخبار
03:52

النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني

LBCI
أخبار دولية
03:21

بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات

LBCI
رياضة
13:36

الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:35

الموز فات على الذكاء الإصطناعي… شو قصة Nano Banana؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

فرنسا تتحضر للحرب!

LBCI
أخبار دولية
13:33

الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:30

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يستمر في رسم خطط الهجوم على غزة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:28

بين تأكيد إسرائيل وصمت حماس...حقيقة مقتل أبو عبيدة رهن الساعات المقبلة

LBCI
أمن وقضاء
08:53

شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
أمن وقضاء
03:36

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أمن وقضاء
23:45

أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

LBCI
أخبار دولية
13:33

فرنسا تتحضر للحرب!

LBCI
خبر عاجل
09:07

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس

LBCI
خبر عاجل
06:49

نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة

LBCI
أمن وقضاء
13:14

النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود

