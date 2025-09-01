حبشي للـLBCI: أخشى من أن يكون قرار "حزب الله" أصبح بيد ايران بالكامل... وهذا ما نريده من الجيش

أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي أن القلق لا يطال الطائفة الشيعية وحدها بل كل لبنان، لافتا الى أن من يستهدف الطائفة يستهدف لبنان ويجب التفكير بمنطق لا بردة فعل.

وقال حبشي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال بشكل واضح إن "العقول الشيطانية" أخطر من سلاح حزب الله وبالتالي هو يعترف بأن سلاح حزب الله خطير.

وأشار الى أن على بري كرجل دولة أن يسلم بأن الغالبية الساحقة باستثناء الوزراء الذين انسحبوا تريد حصر السلاح بيد الدولة وهذا موضوع لا تراجع عنه.

وشدّد على أنه "منذ 2006 نطالب بحصرية السلاح وليتفضلوا الى الطاولة لنبني دولة ولنواجه الاخطار معا".

وأبدى خشيته من أن يكون قرار "حزب الله" أصبح بيد ايران بالكامل، قائلا: "لا أرى اليوم أن هناك من يقدر على تغيير توجه الطائفة الشيعية".

وأبدى خشيته من أن يكون قرار "حزب الله" أصبح بيد ايران بالكامل، قائلا: "لا أرى اليوم أن هناك من يقدر على تغيير توجه الطائفة الشيعية".

وأضاف: "حتى اليوم لا ندري إن كان لإتفاقية وقف النار ملحقًا سريًا".



وتابع: "أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني".



