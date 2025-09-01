حبشي للـLBCI: أخشى من أن يكون قرار "حزب الله" أصبح بيد ايران بالكامل... وهذا ما نريده من الجيش

النائب أنطوان حبشي للـLBCI: القلق لا يطال الطائفة الشيعية وحدها بل كل لبنان فمن يستهدف الطائفة يستهدف لبنان لذا علينا التفكير بمنطق لا بردة فعل @antoinebhabchi #LBCI #LBCILebanon #LBCILebanonNews #LBCIVideos #LBCINews #BreakingNews #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/aUMHM4eZ4T
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 1, 2025
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أخشى أن يكون قرار "حزب الله" أصبح بيد ايران بالكامل ولا أرى اليوم أن هناك من يقدر على تغيير توجه الطائفة الشيعية@antoinebhabchi #LBCINews pic.twitter.com/uXqSSFVVJh
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل الحزب كما يعامل أي مواطن لبناني@antoinebhabchi #LBCI #LBCILebanon #LBCILebanonNews #LBCIVideos #LBCINews #BreakingNews #Lebanon #لبنان pic.twitter.com/IEV5a6BGM5
