جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
2025-09-01 | 05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين.
وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.
وجاء في المادة الأولى: "يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 بقيمة /14.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية)."
وفي المادة الثانية: "يعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 بقيمة /12.000.000/ ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)."
أخبار لبنان
مرسوم
المنحة
المالية
للعسكريين
الخدمة
والمتقاعدين
وشهداء
الجيش
رجي عن ترسيم الحدود مع سوريا: لبنان ينتظر أن تهتم الإدارة السورية الجديدة بهذا الملف
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
السابق
أخبار لبنان
2025-07-29
عون وقع مرسوم المنحة المالية عن شهر تموز للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية
أخبار لبنان
2025-07-29
عون وقع مرسوم المنحة المالية عن شهر تموز للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية
0
خبر عاجل
2025-07-23
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
خبر عاجل
2025-07-23
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
0
آخر الأخبار
2025-07-01
اقرار منحة ١٤ مليون ليرة للعسكريين و ١٢ مليون ليرة للمتقاعدين العسكريين
آخر الأخبار
2025-07-01
اقرار منحة ١٤ مليون ليرة للعسكريين و ١٢ مليون ليرة للمتقاعدين العسكريين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-02
منحة العسكريين والمتقاعدين... على طريق القبض
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-02
منحة العسكريين والمتقاعدين... على طريق القبض
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
0
أخبار لبنان
09:43
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
أخبار لبنان
09:43
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
0
أخبار لبنان
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
أخبار لبنان
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
0
أخبار لبنان
09:18
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة المريض رهينة لمصالح تجاريّة أو تفاوضيّة
أخبار لبنان
09:18
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة المريض رهينة لمصالح تجاريّة أو تفاوضيّة
أخبار دولية
09:27
عراقجي: إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة
أخبار دولية
09:27
عراقجي: إيران والصين وروسيا وقعت على رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
08:43
التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا سببت بازدحام مروري خانق بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
آخر الأخبار
08:43
التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا سببت بازدحام مروري خانق بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
0
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
0
أخبار دولية
06:20
حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحافيين في غزة
أخبار دولية
06:20
حملة إعلامية دولية للتنديد بقتل إسرائيل للصحافيين في غزة
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
0
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
0
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
0
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
0
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
0
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
1
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
3
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
4
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
5
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
6
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
8
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
