بهاء الحريري: الشيعة جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج الوطني ومتمسكون بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة

ونشدد، من خلال اتصالاتنا ولقاءاتتنا… — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 1, 2025

أكّد رجل الاعمال بهاء الحريري أنّ الإخوة الشيعة في لبنان يتمسكون في غالبيتهم بمشروع قيام دولة المؤسسات، وأنهم جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، وأنه لا يمكن لأيّ مشروع داخلي أو خارجي أن ينتقص من دورهم وموقعهم في الشراكة الوطنية.وقال الحريري: "نشدد من خلال اتصالاتنا ولقاءاتتنا المتواصلة داخل لبنان وخارجه، على تمسكنا بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة بين جميع مكونات الشعب اللبناني، معتبرين أن هذه المعادلة الذهبية التي تقوم على التوازن والتكامل بين اللبنانيين هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان وطناً واحداً، سيداً، مستقلاً".وأكد أنّ لبنان لا يُحكم إلا بروحية المشاركة والعيش المشترك، وأنه لا يستقيم إلا بتلاقي جميع أبنائه تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، مثنيا ومؤكدا على الكلمه الذهبيه لسماحه السيد موسى الصدر التي قالها سنه ١٩٧٧ "لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه".وجدد الحريري التأكيد أن أي محاولة لضرب هذه الثوابت أو الالتفاف عليها، سواء عبر مشاريع مشبوهة تستهدف تغيير هوية لبنان الديمغرافية، أو من خلال استمرار منطق السلاح غير الشرعي والدويلات داخل الدولة، إنما تصبّ في خدمة مشاريع إقليمية تسعى لتفتيت لبنان وإضعافه.وقال إنّ التمسك بدولة المؤسسات الجامعة، وبالشراكة الوطنية الصادقة، هو اليوم السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وإعادته إلى موقعه الطبيعي في قلب العالم العربي والمجتمع الدولي، بما يضمن لأبنائه الأمان والاستقرار والعدالة والكرامة.