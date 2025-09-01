بهاء الحريري: الشيعة جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج الوطني ومتمسكون بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة

إلحاقاً للبيان السابق، نؤكد أنّ الإخوة الشيعة في #لبنان يتمسكون في غالبيتهم بمشروع قيام دولة المؤسسات، وأنهم جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، لا يمكن لأيّ مشروع داخلي أو خارجي أن ينتقص من دورهم وموقعهم في الشراكة الوطنية.
ونشدد، من خلال اتصالاتنا ولقاءاتتنا…
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) September 1, 2025
إلحاقاً للبيان السابق، نؤكد أنّ الإخوة الشيعة في #لبنان يتمسكون في غالبيتهم بمشروع قيام دولة المؤسسات، وأنهم جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، لا يمكن لأيّ مشروع داخلي أو خارجي أن ينتقص من دورهم وموقعهم في الشراكة الوطنية.
ونشدد، من خلال اتصالاتنا ولقاءاتتنا…