افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون

رأى رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام ان الكيان اللبناني اصبح في خطر حقيقي، "في ذكرى إعلان لبنان الكبير، ولفت الى ان السؤال اصبح :متى نبدأ بالبناء بعد الانهيار.



واعتبر افرام في منشور عبر موقع "إكس"، أن السلاح المتفلّت، والانهيار المالي، والشلل في آليات اتخاذ القرار... كلها مؤشرات على دولة تفقد مبرّر وجودها.



وقال: "ما نواجهه ليس جدلًا داخليًا، بل ملف "كيان فاشل" يُبنى منذ خمس سنوات في الخارج. وان السلاح غير الشرعي لم يعد قضية داخلية فحسب، بل أصبح امتحانًا لمصداقية الدولة".



وأضاف: "لا سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون والمؤسسات الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الكيان".





