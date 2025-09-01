افرام: لا بقاء للبنان الكبير إلا عبر الدولة وسيادة القانون

في ذكرى إعلان لبنان الكبير، وفي مئويته الثانية، الكيان في خطر حقيقي، وبات السؤال بعد الانهيار، متى نبدأ بالبناء.
اليوم، السلاح المتفلّت، والانهيار المالي، والشلل في آليات اتخاذ القرار... كلّها مؤشرات على دولة تفقد مبرّر وجودها.
ما نواجهه ليس جدلًا داخليًا، بل ملف "كيان فاشل"…
— Neemat Frem (@neematfrem) September 1, 2025
