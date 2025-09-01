الأخبار
وزارة المالية: بدلات الفنانين الأجانب خاضعة للضرائب… ولا إفصاح عن المعلومات الضريبية
أخبار لبنان
2025-09-01 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة المالية: بدلات الفنانين الأجانب خاضعة للضرائب… ولا إفصاح عن المعلومات الضريبية
أعلنت وزارة المالية في بيان، "أن استقدام الفنانين الأجانب من قبل شركات وأشخاص مقيمين في لبنان لإحياء حفلات أو مهرجانات في لبنان تتم متابعته من قبل وزارة المالية بشكل دقيق، خاصة أن البدلات التي يتقاضاها هؤلاء الفنانون تخضع لضريبة الدخل على غير المقيم، ويتوجب على الشركة والأشخاص الذين تعاقدوا مع الفنان أن تقتطع الضريبة البالغة نسبتها 8.5% من مجموع الإيرادات التي حصل عليها، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة الواجب احتسابها وتسديدها من قبل هذه الجهات والبالغة نسبتها 11% من مجموع الإيرادات التي حصل عليها، كما أن الدخل الإجمالي الناتج عن مبيعات التذاكر يخضع للضريبة على القيمة المضافة إذا كانت هذه الجهة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ولضريبة الملاهي البالغة نسبتها 5% من قيمة البطاقات المباعة".
ولفتت الوزارة الى "أن نشر المعلومات الضريبية يخضع للسرية المهنية، وبالتالي فليس بالإمكان الإفصاح عنها باعتبارها محكومة بالأصول المرعية".
أخبار لبنان
المالية:
بدلات
الفنانين
الأجانب
خاضعة
للضرائب…
إفصاح
المعلومات
الضريبية
0
اقتصاد
2025-06-20
تعميم من جابر بشأن تزويد وزارة المالية بالأرقام الضريبية الشخصية
اقتصاد
2025-06-20
تعميم من جابر بشأن تزويد وزارة المالية بالأرقام الضريبية الشخصية
0
أخبار لبنان
2025-07-03
جابر يبحث مع جمعية الضرائب الاجراءات الضريبية
أخبار لبنان
2025-07-03
جابر يبحث مع جمعية الضرائب الاجراءات الضريبية
0
اقتصاد
2025-08-05
وزارة المالية نبهت المكلفين من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي
اقتصاد
2025-08-05
وزارة المالية نبهت المكلفين من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي
0
أخبار دولية
2025-07-09
الإدارة الأميركية توعز إلى هارفرد بتقديم معلومات عن طلاب أجانب احتجوا على الحرب في غزة
أخبار دولية
2025-07-09
الإدارة الأميركية توعز إلى هارفرد بتقديم معلومات عن طلاب أجانب احتجوا على الحرب في غزة
0
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
0
أخبار لبنان
09:43
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
أخبار لبنان
09:43
سلام عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا ومصر
0
أخبار لبنان
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
أخبار لبنان
09:34
المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح
0
أخبار لبنان
09:18
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة المريض رهينة لمصالح تجاريّة أو تفاوضيّة
أخبار لبنان
09:18
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA): لا لأخذ صحّة المريض رهينة لمصالح تجاريّة أو تفاوضيّة
0
آخر الأخبار
2025-08-18
معلومات للـLBCI: المشاورات لا تزال جارية في الأمم المتحدة بشأن تجديد ولاية قوات اليونيفيل فيما يرجح أن توافق الولايات المتحدة على التمديد لليونيفيل وهناك إقتراح أميركي يقوم على تقليص عدد اليونيفيل تدريجيًا وبطريقة مسؤولة
آخر الأخبار
2025-08-18
معلومات للـLBCI: المشاورات لا تزال جارية في الأمم المتحدة بشأن تجديد ولاية قوات اليونيفيل فيما يرجح أن توافق الولايات المتحدة على التمديد لليونيفيل وهناك إقتراح أميركي يقوم على تقليص عدد اليونيفيل تدريجيًا وبطريقة مسؤولة
0
أخبار لبنان
2025-05-12
وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث
أخبار لبنان
2025-05-12
وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث
0
أخبار لبنان
2025-07-06
أدرعي: غارات إسرائيلية في البقاع والجنوب استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لحزب الله
أخبار لبنان
2025-07-06
أدرعي: غارات إسرائيلية في البقاع والجنوب استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة لحزب الله
0
منوعات
2025-08-30
في المغرب... ألواح شمسية عائمة لخفض تبخر مياه السدود
منوعات
2025-08-30
في المغرب... ألواح شمسية عائمة لخفض تبخر مياه السدود
0
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
0
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
0
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
0
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
0
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
0
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
1
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
3
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
4
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
5
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
6
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
8
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
