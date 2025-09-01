ماغرو من بعبدا: لودريان يزور لبنان قريباً للتحضير لمؤتمري الإعمار ودعم الجيش

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الأوضاع العامة في البلاد وموضوع التجديد لقوات "اليونيفيل".

وأبلغ السفير ماغرو الرئيس عون أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق جان إيف لودريان، سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، لمتابعة التطورات والتحضير لمؤتمرين: الأول لإعادة إعمار لبنان، والثاني لدعم الجيش اللبناني.