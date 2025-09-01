وفد سوري رسمي في بيروت… بحث في المفقودين وضبط الحدود والتعاون الاقتصادي

استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدا رسميا سوريا يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية والاستاذ محمد رضا منذر جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا.

وجرى البحث في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. وتطرق اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم واهمية تسهيلها. واتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتقرر تأليف لجنتين مختصتين لاعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيدا لزيارة وزارية سورية الى بيروت في فترة قريبة.