المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج رحّب بإعلان الرئيس سلام قرار ضمان حصر حيازة السلاح

رحّب المجلس الوزاريّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قرار ضمان حصر حيازة السلاح في يد الدولة.



وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددًا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن في شأن لبنان، خصوصًا القرار 1701.



وأشاد بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية في هذا الخصوص.