بحثٌ بين وزير المالية ووزير الزراعة في المواضيع التي تعزز وضع القطاع الزراعيّ

بحث وزير المالية ياسين جابر مع وزير الزراعة نزار هاني في المواضيع، التي تعزز وضع القطاع الزراعيّ في لبنان وكيفية مساعدته باعتباره قطاعًا منتجًا يمكن تطويره ليصبح جزءًا مؤثرًا في الناتج المحليّ.



وأكّد جابر أنّه "إلى جانب الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة وتسهيل إجراءات صرف الأموال، تركز النقاش على تفعيل دور المدارس الزراعية، التي تتولى تدريب الفئات الشبابية من المزارعين لدعم تثبيتهم في أرضهم وتأمين مصدر دخل ثابت وقادر على توفير سبل عيش كريم، كما وتفعيل عمل المشروع الأخضر وتعزيز ميزانيته".



ولفت جابر إلى "أنّ العمل جار للإسراع في تنفيذ قانون غيت للزراعة، ولجهة تحويل مبلغ 50 مليون دولار من هذا القانون إلى مؤسسة كفالات التي ستتولى بالتعاون مع المصارف في مختلف المناطق تأمين قروض زراعية تسهم في رفع مستوى الخدمات التي يحتاجها المزارعون".