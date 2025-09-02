نصار بحث وسفير تركيا في التعاون الثنائي

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه بالوزارة سفير تركيا لدى لبنان مراد لوتيم حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى التعاون الثنائي بين لبنان وتركيا على الصعيدين القضائي والقانوني، وذلك في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.

