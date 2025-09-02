الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام

أخبار لبنان
2025-09-02 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام

عاد أكثر من 200 ألف لاجئ سوري من لبنان منذ مطلع العام 2025 عقب سقوط حكم بشار الأسد، بحسب ما أفادت مسؤولة في الأمم المتحدة وكالة فرانس برس.
     
وقالت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس: "منذ بداية هذا العام، نحن نتحدث عن نحو 200 ألف سوري غادروا، معظمهم بمفردهم".
     
وأشارت الى أن "هذا الرقم يرتفع بسرعة كبيرة"، لافتة إلى أن غالبية العائدين يتوجهون إلى محافظات حماة وحمص في وسط سوريا، وحلب في شمالها.
     
لكن كليمنتس شددت على أن المفوضية "لا تشجع على العودة"، موضحة أن القرار بذلك يبقى "خيارا فرديا لكل عائلة".
     
وتقدّر السلطات اللبنانية التي وضعت مؤخرا خطة لعودة اللاجئين، أن البلاد تستضيف نحو 1,5 مليون سوري، بينهم أكثر من 755 ألفا مسجّلين لدى المنظمة الدولية. وتتضمن الخطة تقديم 100 دولار كمساعدة لكل لاجئ يرغب في المغادرة، إضافة إلى إعفائه من الغرامات المترتبة على الإقامة غير النظامية، شرط تعهده بعدم العودة إلى لبنان كطالب لجوء.
     
وأعدّت المفوضية خطة لدعم العائدين، تتضمن "أعمال ترميم صغيرة" للمساكن ودعما نقديا، وتلبية بعض الاحتياجات الفورية، وتقديم مواد إغاثة أساسية.
     
لكن كليمنتس أوضحت أن "إعادة الإعمار أو إعادة التأهيل على نطاق واسع" تتجاوز قدرات المنظمة.
     
وبحسب المسؤولة الأممية، فإن نحو 80 بالمئة من المساكن في سوريا تضررت بشكل أو بآخر، فيما تحتاج أسرة سورية واحدة من كل ثلاث إلى دعم سكني.
     
ولفتت إلى أن غالبية اللاجئين السوريين لا يزالون في لبنان، حيث تستمر الاحتياجات رغم تراجع المساعدات الدولية.
     
وقالت: "الميزانية المخصصة للبنان تتراجع، بينما ميزانية سوريا ترتفع"، لكنها أوضحت أن خطة 2025 لسوريا "مموّلة فقط بين الخُمس والربع".
     
وذكّرت كليمنتس بأن المفوضية لا تستطيع تحديد ما إذا كانت سوريا بلدا آمنا، قائلة: "هناك مناطق آمنة وهادئة، وأخرى أقل أمنا بكثير".
     

أخبار لبنان

الأمم المتحدة

لاجئ

لبنان

سوريا

LBCI التالي
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
نصار بحث وسفير تركيا في التعاون الثنائي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألف من منتظري المساعدات في غزة منذ نهاية أيار

LBCI
أخبار دولية
2025-07-11

الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين أفغاني قد يعودون إلى بلادهم هذا العام

LBCI
أخبار دولية
2025-06-30

منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 230 ألف مهاجر أفغاني عادوا من إيران خلال حزيران

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-11

الأمن العام: تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظامي الدخول والإقامة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:09

بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة

LBCI
أخبار لبنان
10:43

عدوان بعد جلسة لجنة الادارة والعدل: اقتراح قانون الإعلام في مراحله النهائية يضمن الحريات ويواكب التحديات الحديثة

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
أمن وقضاء
09:23

قوى الأمن: ضبط 628 كيسًا من مادة السالفيا وحبوب مخدّرة وتوقيف مروّجَين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:16

اصابات جراء أشكال عائلي تطور الى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة

LBCI
صحف اليوم
2025-08-06

أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥

LBCI
اقتصاد
03:28

الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:50

قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ

LBCI
آخر الأخبار
07:43

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب

LBCI
أخبار لبنان
07:19

مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
00:51

بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"

LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
اقتصاد
03:28

الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
خبر عاجل
06:57

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More