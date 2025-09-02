الأخبار
الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام
أخبار لبنان
2025-09-02 | 06:18
الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام
عاد أكثر من 200 ألف لاجئ سوري من لبنان منذ مطلع العام 2025 عقب سقوط حكم بشار الأسد، بحسب ما أفادت مسؤولة في الأمم المتحدة وكالة فرانس برس.
وقالت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس: "منذ بداية هذا العام، نحن نتحدث عن نحو 200 ألف سوري غادروا، معظمهم بمفردهم".
وأشارت الى أن "هذا الرقم يرتفع بسرعة كبيرة"، لافتة إلى أن غالبية العائدين يتوجهون إلى محافظات حماة وحمص في وسط سوريا، وحلب في شمالها.
لكن كليمنتس شددت على أن المفوضية "لا تشجع على العودة"، موضحة أن القرار بذلك يبقى "خيارا فرديا لكل عائلة".
وتقدّر السلطات اللبنانية التي وضعت مؤخرا خطة لعودة اللاجئين، أن البلاد تستضيف نحو 1,5 مليون سوري، بينهم أكثر من 755 ألفا مسجّلين لدى المنظمة الدولية. وتتضمن الخطة تقديم 100 دولار كمساعدة لكل لاجئ يرغب في المغادرة، إضافة إلى إعفائه من الغرامات المترتبة على الإقامة غير النظامية، شرط تعهده بعدم العودة إلى لبنان كطالب لجوء.
وأعدّت المفوضية خطة لدعم العائدين، تتضمن "أعمال ترميم صغيرة" للمساكن ودعما نقديا، وتلبية بعض الاحتياجات الفورية، وتقديم مواد إغاثة أساسية.
لكن كليمنتس أوضحت أن "إعادة الإعمار أو إعادة التأهيل على نطاق واسع" تتجاوز قدرات المنظمة.
وبحسب المسؤولة الأممية، فإن نحو 80 بالمئة من المساكن في سوريا تضررت بشكل أو بآخر، فيما تحتاج أسرة سورية واحدة من كل ثلاث إلى دعم سكني.
ولفتت إلى أن غالبية اللاجئين السوريين لا يزالون في لبنان، حيث تستمر الاحتياجات رغم تراجع المساعدات الدولية.
وقالت: "الميزانية المخصصة للبنان تتراجع، بينما ميزانية سوريا ترتفع"، لكنها أوضحت أن خطة 2025 لسوريا "مموّلة فقط بين الخُمس والربع".
وذكّرت كليمنتس بأن المفوضية لا تستطيع تحديد ما إذا كانت سوريا بلدا آمنا، قائلة: "هناك مناطق آمنة وهادئة، وأخرى أقل أمنا بكثير".
أخبار لبنان
الأمم المتحدة
لاجئ
لبنان
سوريا
التالي
الكتائب: أي دعوة إلى الحوار مرحب بها لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية
نصار بحث وسفير تركيا في التعاون الثنائي
السابق
Learn More