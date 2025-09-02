وفد من روابط الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسميّ تابع الاستعدادات للعام الدراسيّ الجديد

تابع وفد من روابط الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسميّ الاستعدادات للعام الدراسيّ الجديد، مع المستشارين المعنيين في مكتب وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.



وتركز البحث بصورة خاصة على أيام التدريس الأسبوعية وتعويض الفاقد التعليمي وفي مطالب أفراد الهيئة التعليمية.



وقال باسمهم رئيس رابطة التعليم الأساسيّ الاستاذ حسين جواد: "موضوع الاربعة ايام تدريس اسبوعيًا، بدأ منذ ثلاث سنوات حين كان عباس الحلبي وزيرًا للتربية".



وأشار إلى أنّ الأمر لم يكن ترفًا بل نتيجة ظروف اقتصادية يعاني منها المعلمون، واضطر المعلمون إلى المطالبة بأربعة ايام تدريس في محاولة لمحاكاة واقع الرواتب التي نتقاضاها مقابل ايام التدريس.



ولفت إلى أنّ هذا العام اكملوا بالأربعة ايام نتيجة أنّ الظروف الاقتصادية لم تتغير والقدرة المعيشية للمعلمين ما زالت كما هي.



وأوضح أنّ المطلب كروابط هو العودة الى خمسة ايام تدريس لكن بشرط عودة رواتبنا الى ما كانت عليه قبل الازمة.



وأكّد أنّ كل رابطة من الروابط الثلاث اجتمعت مع الوزيرة وكان لدى الجميع مطلب واحد :هو الابقاء على الاربعة ايام حتى استعادة الرواتب قيمتها.



وقال: "وزيرة التربية تجاوبت معنا وتمنت ونحن كذلك ان تعود الامور الى ما كانت عليه ونستعيد الفاقد التعليمي, حيث نضع خططا لتعويضه من خلال بعض الاعمال الاضافية التي يقوم بها المعلمون.وقد طرحنا اكثر من طريقة حل لاستعادة هذا الفاقد مع وزيرة التربية وقد ابدت اعجابها بالحلول المقترحة" .