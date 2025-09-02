صدور القرار الظنيّ بجريمة قتل خليل خليل في محلة فاريا

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور القرار الظنيّ بجريمة قتل خليل خليل في محلة فاريا.



واعتُبر، وفق القرار، فعل المدعى عليه جوناثان شمعون من نوع جناية المادة ٥٤٩ عقوبات وفعل الآخرين من نوع جناية المادة ٥٤٩/٢١٩ عقوبات.