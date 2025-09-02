بعد تقرير الـLBCI... العمل على فتح المجرى لصيادي العريضة

عملت جرافة تابعة لأحد متعهدي وزارة الأشغال على فتح المجرى لصيادي العريضة، بعد تقرير الـLBCI عن عدم تمكنهم من قطع المعبر الذي يربط النهر الكبير بالبحر عبر مراكبهم بسبب الرمال التي تقفل المعبر.



وأصبح بإمكانهم المرور نحو البحر.