الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عدوان بعد جلسة لجنة الادارة والعدل: اقتراح قانون الإعلام في مراحله النهائية يضمن الحريات ويواكب التحديات الحديثة
أخبار لبنان
2025-09-02 | 10:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عدوان بعد جلسة لجنة الادارة والعدل: اقتراح قانون الإعلام في مراحله النهائية يضمن الحريات ويواكب التحديات الحديثة
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، والنواب الاعضاء.
وقال عدوان بعد الجلسة:"اللجنة ناقشت اقتراح قانون الإعلام، إلى جانب اقتراح قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية"، مشيرًا إلى أن "العمل بلغ شبه جهوزية في هذه الاقتراحات، تمهيدًا لرفعها إلى الهيئة العامة" وأوضح أن "اقتراح قانون الإعلام خضع لمسار طويل من النقاش، وانتقل في مراحل سابقة من اللجنة إلى الهيئة العامة أكثر من مرة"، منوّهًا بـ"جهود وزير الإعلام الذي شارك في اللجنة الفرعية، وقدم ملاحظاته بشكل مفصل لتسريع العمل على القانون".
وقال:"اريد ان ان أنوه بمعالي الوزير الذي انكب في اللجنة الفرعية على دراسة تفاصيل هذا الاقتراح وعلى وضع ملاحظاته كسبا للوقت ، واشكر معالي الوزير الصديق على مساهماته".
وأكد أن "اللجنة منكبّة حاليًا على دراسة هذا القانون بشكل نهائي، ولدينا التزام بإقراره في أسرع وقت ممكن"، لافتًا إلى أن "القانون الجديد سيكون حديثًا، ويعالج كل التحديات التي يواجهها القطاع الإعلامي في ظل المتغيرات الراهنة". وشدّد عدوان على أن "القانون سيضمن الحريات الإعلامية، ويمنح الحماية القانونية للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، بما يمكّنهم من أداء دورهم في نقل الخبر الصحيح والمفيد"، وقال: "لبنان يتميز بحرياته، لكن لا يمكن أن يكون هناك بلد حر من دون دولة عادلة وقادرة تطبق القانون".
وختم عدوان بشكر وزير الإعلام "الصديق على مساهمته الجدية والفعالة في إنجاز هذا القانون".
بدوره قال الوزير مرقص :"أشكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، وقد حرصت على الحضور فور عودتي من الخارج نظرًا لأهمية هذا الاجتماع".
اضاف:"أنّ "ما نشهده اليوم هو لحظة تاريخية في مسار الإعلام اللبناني، بعد نحو خمسة عشر عاماً من النقاش حول قانون الإعلام، في ظل قانون قديم مضى على صدوره نحو ثلاثين عاماً".
واشار الى أن "الجهود التي بذلت في اللجنة الفرعية برئاسة النائب الأستاذ جورج عقيص، والتقرير الذي رفع إلى اللجنة الأم، ساهمت في بلوغ هذه المرحلة المتقدمة".
وأضاف: "هذا القانون يعيد تأكيد حرية الإعلام في لبنان، ويُعيد الإعلام اللبناني إلى الخريطة العالمية، بعدما تراجع تصنيف لبنان بشكل كبير في مؤشر مدركات حرية الرأي والتعبير".
وشدد مرقص على أن "النقاشات داخل اللجنة كانت غنية وجدية"، معتبرًا أن "ما يبحث هو هو هدية للإعلاميين، إذ يحافظ على حرية الرأي والتعبير ضمن إطار قانون عصري ومتوازن".
وختم قائلاً: "كل الشكر للنائب الأستاذ جورج عدوان على قيادته لهذا المسار التشريعي، ولجميع أعضاء اللجنة على التزامهم بإقرار هذا القانون المنتظر".
أخبار لبنان
الادارة
والعدل:
اقتراح
قانون
الإعلام
مراحله
النهائية
الحريات
ويواكب
التحديات
الحديثة
التالي
مصادر الثنائي لـ"الأنباء" الكويتية: المشاركة في جلسة مجلس الوزراء قائمة ما لم تحصل تطورات غير متوقعة
سقوط طائرة شراعية على شجرة صنوبر في جبل حريصا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-29
لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
أخبار لبنان
2025-07-29
لجنة الإدارة إطلعت على تقرير اللجنة الفرعية بشأن إقتراح قانون الإعلام وتستكمل النقاش في جلسة لاحقة
0
أخبار لبنان
2025-06-17
الإدارة والعدل ناقشت إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي وتستكمله في جلسة مقبلة
أخبار لبنان
2025-06-17
الإدارة والعدل ناقشت إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي وتستكمله في جلسة مقبلة
0
آخر الأخبار
2025-07-31
تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة
آخر الأخبار
2025-07-31
تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة
0
أخبار لبنان
2025-07-25
وزير العدل يعلن إنجاز لجنة الإدارة والعدل مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي
أخبار لبنان
2025-07-25
وزير العدل يعلن إنجاز لجنة الإدارة والعدل مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:43
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
أخبار لبنان
13:43
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
0
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:51
أسرار الصحف 2-9-2025
اسرار
23:51
أسرار الصحف 2-9-2025
0
آخر الأخبار
2025-06-15
ماكرون: فرنسا لم تشارك في أي عمليات نفذتها إسرائيل
آخر الأخبار
2025-06-15
ماكرون: فرنسا لم تشارك في أي عمليات نفذتها إسرائيل
0
خبر عاجل
2025-08-31
بري: من غير الجائز وطنيًا وبأي شكل رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي نعتبره درع الوطن
خبر عاجل
2025-08-31
بري: من غير الجائز وطنيًا وبأي شكل رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي نعتبره درع الوطن
0
خبر عاجل
2025-08-17
الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية": الاتصالات مع إسرائيل هي من خلال الأميركيين والفرنسيين والفرقاء الذين يحبون أن يساعدوا فقط ولكن ليس هناك أي طرف أو وسيط يتولى أي حوار لبناني-إسرائيلي وما عدا ذلك هو مجرد كلام
خبر عاجل
2025-08-17
الرئيس عون في مقابلة مع قناة "العربية": الاتصالات مع إسرائيل هي من خلال الأميركيين والفرنسيين والفرقاء الذين يحبون أن يساعدوا فقط ولكن ليس هناك أي طرف أو وسيط يتولى أي حوار لبناني-إسرائيلي وما عدا ذلك هو مجرد كلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
0
رياضة
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
رياضة
13:25
رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة
0
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
أخبار لبنان
13:21
مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
تقارير نشرة الاخبار
13:20
200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !
0
أخبار لبنان
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
أخبار لبنان
13:20
الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
4
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
5
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
6
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
7
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
8
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More