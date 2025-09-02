الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشيخ عمار: كيف يمكن لحكومة أن تأخذ قرارًا فيما لا يزال هذا العدو رابضًا على أرضها

أخبار لبنان
2025-09-02 | 12:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشيخ عمار: كيف يمكن لحكومة أن تأخذ قرارًا فيما لا يزال هذا العدو رابضًا على أرضها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الشيخ عمار: كيف يمكن لحكومة أن تأخذ قرارًا فيما لا يزال هذا العدو رابضًا على أرضها

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وفدا من قيادة "حزب الله" ضم النائب امين شري، عضو المكتب السياسي الشيخ عبد المجيد عمار ومسؤول الحزب في جبل لبنان بلال داغر وعلي المولى، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في ضوء تطورات المنطقة، والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان.

وبعد اللقاء قال الشيخ عمار باسم الوفد: "تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سماحة الشيخ سامي أبي المنى، وكانت مناسبة لجولة أفق واسعة فيما يتعلق بالوضع اللبناني، خاصة في القرار غير الميثاقي الذي صدر عن هذه الحكومة فيما يتعلق بسلاح المقاومة. وكان حوار مركّز وصلنا فيه الى تفاهمات جيدة، وبالتالي نراهن على عقلاء هذا البلد بالضغط على هذه الحكومة، لكي تعود الى رشدها والى عقلانيتها ومقاربة المسألة من خلال التحديات التي يواجهها هذا البلد".

واضاف: "كيف يمكن لحكومة ان تأخذ قراراً فيما لا يزال هذا العدو رابضاً على أرضها ويحتل الارض والسماء والبحار ويهدّد بشتى انواع التهديدات، بالتالي نحن نراهن على عقلاء هذا البلد ونحن مع اطلاق أوسع ما يمكن من حوار بين كل مكونات البلد، للوصول الى رؤى ومقاربات مشتركة، فيما يمكن للبنان ان يستحقه من بناء ودعم هذه الدولة. كما توقفنا كثيرا امام من يحاول ان يأخذ البلد الى صدام ما بين المقاومة والاجهزة فيها، واكدنا على أنه لا يمكن لا للمقاومة ولا للاجهزة وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي نكن له كل الاحترام والتقدير ان يأخذ البلد الى حافة الصدام فيها. هذه من الثوابت التي نشترك بها مع سماحته ومع كل الوطنيين الاحرار السياديين الذين يطالبون بسيادة البلد". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

عمار:

لحكومة

قرارًا

العدو

رابضًا

أرضها

LBCI التالي
خطة الجيش لحصر السلاح تلحظ مراحل... هذا ما كشفته "الشرق الأوسط"
مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط": بري نقل الأمور من مكان إلى آخر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-02

قاسم: لا يمكن أن نُسلم أرضنا وسلاحنا للعدو الإسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-02

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن لا نقبل بان نساق الى المذلة وبأن نسلم ارضنا وسلاحنا للعدو ولن نتنازل عن حقنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-06

الشيخ نعيم قاسم: لا يمكن أن نسلم للعدوان وفي رقبتنا أمانة الشهداء والجرحى والأسرى والعوائل

LBCI
خبر عاجل
2025-06-22

وزير الخارجية الإيراني: انتظروا ردنا أولا وعندما ينتهي العدوان يمكن أن نتخذ القرار بشأن الدبلوماسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:43

وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
اقتصاد
2025-08-25

خلف: الجو العام الجديد الذي بدأ يتشكّل يلاقي ما تعمل عليه جمعية المصارف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
رياضة
13:25

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في سجن روميه تعددت الاسباب والنتيجة واحدة اوضاع صحية غير مشرّفة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

مبادرة "لا مزيد من الضحايا في الحضانات" بعد وفاة طفلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

200,000 نازح سوريّ غادروا لبنان في الـ2025 !

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الحجار: لن نرضى بان يتم العبور في لبنان لاي عمليات تهريب مخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مصرف لبنان يعيد التذكير بالقرض الحسن..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

جلسة مناقشة خطة الجيش قائمة حتى إشعار آخر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أمن وقضاء
10:09

توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..

LBCI
أمن وقضاء
06:57

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
اقتصاد
03:28

الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا

LBCI
خبر عاجل
06:57

معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين

LBCI
أمن وقضاء
05:12

أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More