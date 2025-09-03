نجاة عون صليبا: نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة

نحذّر من أي محاولة لإطلاق سراح رياض سلامة، فهي ستكون جريمة بحق اللبنانيين وانتكاسة للحكومة والعهد، وإعادة إنتاج للفساد والإفلات من العقاب. المطلوب محاسبة كاملة وحبس المجرمين الذين دمّروا الاقتصاد وأذلّوا اللبنانيين.#رياض_سلامة #المحاسبة #أموال_المودعين pic.twitter.com/nLWAYWaRHo
— Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) September 3, 2025
نحذّر من أي محاولة لإطلاق سراح رياض سلامة، فهي ستكون جريمة بحق اللبنانيين وانتكاسة للحكومة والعهد، وإعادة إنتاج للفساد والإفلات من العقاب. المطلوب محاسبة كاملة وحبس المجرمين الذين دمّروا الاقتصاد وأذلّوا اللبنانيين.#رياض_سلامة #المحاسبة #أموال_المودعين pic.twitter.com/nLWAYWaRHo