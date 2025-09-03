نجاة عون صليبا: نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة

كتبت النائب نجاة عون صليبا على منصة "إكس": "نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة، فهي ستكون جريمة في حق اللبنانيين وانتكاسة للحكومة والعهد، وإعادة إنتاج للفساد والإفلات من العقاب. المطلوب محاسبة كاملة وحبس المجرمين الذين دمّروا الاقتصاد وأذلّوا اللبنانيين".