الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد 7 سفراء

رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء:
فلسطين – محمد الأسعد
كندا – Gregory Galligan
السلفادور – Ricardo Cucalón Levy pic.twitter.com/lkaCOyY7Fu
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 3, 2025
رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء:
أوزبكستان – Abdusalom Khatamov
المكسيك – Francisco Romero Bock
فنزويلا – José Gregorio Biomorgi Muzattiz
الصين – Chen Chuandong pic.twitter.com/ThVU9qmXi8
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 3, 2025
