شراكة استراتيجية بين TerraPay وOMT لدعم الشركات اللبنانية عبر حلول مالية عابرة للحدود

في خطوةٍ استراتيجية تهدف إلى تعزيز اندماج الشركات المحلية في الأسواق العالمية، أعلنت TerraPay، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وOMT، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية في لبنان، عن إطلاق حلّ مالي عابر للحدود مصمّم لتلبية احتياجات الشركات اللبنانية.



وترتكز هذه الشراكة على خبرة OMT الواسعة في السوق اللبنانية وريادتها في قطاع الخدمات المالية، وعلى البنية التحتية لشركة TerraPay المتطوّرة والعالمية، لتقدّم حلاًّ ماليًا موثوقًا، وبأسعار تنافسية، ضمن أعلى معايير الامتثال الدولية. وبالتالي، أصبح بإمكان المستخدمين تقديم طلبات التحاويل المالية إلى الخارج بشكلٍ فوري، وتتبّع العمليات، والاطّلاع على التقارير المالية عبر بوابة إلكترونية آمنة.



وفي هذا السياق، قال باسم عواضة، نائب الرئيس الأوّل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشراكات العالمية في شركة TerraPay: "تساهم شراكتنا مع OMT في توسيع رؤيتنا نحو دعم مجتمع الأعمال اللبناني، من خلال تزويد الشركات بحلول مالية تُمكّنها من تنفيذ عمليّاتها الدولية بثقة وبسرعة، بما يتلاءم مع معايير الامتثال المطبّقة على المستوى العالمي. لذلك، يسرّنا الإعلان عن هذا التعاون البنّاء، ونتطلّع إلى فتح آفاق جديدة من خلاله".



وبدوره، قال ناجي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة OMT: "تتطلّب التجارة العالمية حلولًا مالية رقمية آمنة تخضع لمعايير الامتثال العالمية"، وأضاف: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع TerraPay، نوفّر للشركات اللبنانية أدوات مالية تواكب سرعة الاقتصاد العالمي المترابط وتتماشى مع معاييره. فعلى سبيل المثال، سواء عند استيرادها المواد الخام أو تسديد مدفوعاتها مع شركاء دوليين، أصبحت الشركات اللبنانية قادرة على الاستفادة من خدمة دفع سلسة وعابرة للحدود تلتزم بمعايير الامتثال الدولية، وبأسعار تنافسية".



وتهدف هذه الشراكة بين TerraPay وOMT إلى تطوير نظام مالي أكثر شمولًا، يُمكّن الشركات بمختلف أحجامها من الانخراط بفعالية أكبر في الاقتصاد العالمي.