المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق

لفت المطارنة الموارنة، إلى تنامي الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربيًا ودوليًا في هذه الأيام العصيبة، لاستعادة السيادة على كامل الأراضي والتوحد حول مؤسسات الدولة تأكيدًا لإرادة النهوض الإصلاحيّ للدولة.

ورحب المطارنة، بعد إجتماعهم الشهريّ بالتوافق الدوليّ على التمديد لقوة "اليونيفيل"، آملين "تلقيها الدعم الكافي ليكون هذا التمديد الأخير خاتمة مناسبة نصرة للبنان بالتآزر مع جيشه وقواه الأمنية.

وحيوا الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية، متقدمين من قيادة الجيش بالتعازي بشهدائه.

وتمنوا "حسن الإعداد للإتصال والتواصل بين بيروت ودمشق سواء على صعيد ترسيم الحدود وأمنها ومسألة اللبنانيين في السجون السورية".