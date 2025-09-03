الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة لقاءات في السراي... وسلام شدد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها

أخبار لبنان
2025-09-03 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة لقاءات في السراي... وسلام شدد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلسلة لقاءات في السراي... وسلام شدد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي الحكومي، وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم - عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية.

وأكد الوفد وقوف أهالي المنطقة إلى جانب الرئيس سلام والحكومة، ودعمهم الكامل للقرارات التي تتخذها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما عرض أعضاء الوفد سلسلة من المطالب الإنمائية والاجتماعية الملحّة المرتبطة بأوضاع المنطقة وأبنائها.

من جانبه، شدّد الرئيس نواف سلام على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح. كما أكّد ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن على مختلف الصعد وفي كل المناطق اللبنانية، مذكّراً بأهمية انطلاق مشروع مطار القليعات.

وأشاد بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما في منطقة عكار التي قدّمت الكثير لهذه القوات وللبنان. ولفت إلى إدراج أربعة بنود عاجلة على جدول الأعمال لضمان سرعة المعالجة وحسن التنفيذ.
 

والتقى رئيس الحكومة وفداً من اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنية" برئاسة الأمين العام ميشال حلو، الذي قال بعد اللقاء: "عبّرنا عن فخرنا بوجود رئيس بهذا المستوى في السراي، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي نشعر فيها أنّ هناك فعلاً من يمثلنا في هذا الموقع الوطني".

وأضاف: "جئنا أيضاً لنؤكد دعمنا الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستي 5 و7 آب في مجلس الوزراء، وكذلك دعمنا للجلسة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، التي ستكون مفصلية في ما يتعلق بملف السلاح، وهو اليوم الملف الأهم في البلد. وقد شدّدنا على أنّه من الضروري أن يحظى هذا الملف بأوسع دعم سياسي وإجماع وطني، للرئيس سلام والحكومة، وكذلك لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، باعتباره ملفاً أساسياً. كما أشرنا إلى ضرورة الدفع باتجاه ملفات أخرى، سواء الإصلاحات الاقتصادية أو ملف تصويت المغتربين، وهو أيضاً ملف أساسي قبل موعد الانتخابات النيابية العامة المقبلة عام 2026".

وأكد أنهم "باقون إلى جانب هذه الحكومة، وإلى جانب الرئيس نواف سلام، لأنّ القرار اليوم يجب أن يكون واحداً: قرار الدولة وقرار عودة الدولة ومؤسساتها في وجه الميليشيات والمافيات في البلد".
 

واستقبل الرئيس نواف سلام أعضاء مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة فيصل سنو، الذي أوضح أنّ الوفد طلب من الرئيس سلام رعايته حفل افتتاح قسمين جديدين في مستشفى المقاصد، الأول مخصص لعلاج السرطان، والثاني للأمراض النسائية والولادة.


كما استقبل الرئيس سلام النائبة نجاة عون، يرافقها السيد رشاد رافع، وجرى عرض للعديد من القضايا البيئية.
 

أخبار لبنان

نواف سلام

السلاح

الجيش

مطار القليعات

LBCI التالي
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-11

الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-07

البستاني: استعادة الودائع اولوية الأولويات وقرار بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي قرار ذكي

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

نواف سلام: نحن منذ اتفاق الطائف متأخرون جدا عن ما يسمى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-06

سلسلة لقاءات لسلام في السراي...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:30

تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد

LBCI
أخبار لبنان
11:26

وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد

LBCI
أخبار لبنان
11:08

الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...

LBCI
أمن وقضاء
10:23

مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-16

بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل

LBCI
أخبار لبنان
08:14

الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:04

مصدر: “الأنباء الكويتية”: الموقفان الفرنسيّ والأميركيّ يتقاطعان على دعم الحكومة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
03:02

نجاة عون صليبا: نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:27

وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"

LBCI
أخبار لبنان
06:57

المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق

LBCI
أخبار لبنان
06:36

الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي

LBCI
أخبار دولية
06:26

الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس

LBCI
أخبار دولية
04:38

اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن

LBCI
أخبار لبنان
04:13

محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
00:26

الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More