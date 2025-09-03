الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات في السراي... وسلام شدد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها
أخبار لبنان
2025-09-03 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلسلة لقاءات في السراي... وسلام شدد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي الحكومي، وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم - عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية.
وأكد الوفد وقوف أهالي المنطقة إلى جانب الرئيس سلام والحكومة، ودعمهم الكامل للقرارات التي تتخذها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما عرض أعضاء الوفد سلسلة من المطالب الإنمائية والاجتماعية الملحّة المرتبطة بأوضاع المنطقة وأبنائها.
من جانبه، شدّد الرئيس نواف سلام على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح. كما أكّد ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن على مختلف الصعد وفي كل المناطق اللبنانية، مذكّراً بأهمية انطلاق مشروع مطار القليعات.
وأشاد بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما في منطقة عكار التي قدّمت الكثير لهذه القوات وللبنان. ولفت إلى إدراج أربعة بنود عاجلة على جدول الأعمال لضمان سرعة المعالجة وحسن التنفيذ.
والتقى رئيس الحكومة وفداً من اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنية" برئاسة الأمين العام ميشال حلو، الذي قال بعد اللقاء: "عبّرنا عن فخرنا بوجود رئيس بهذا المستوى في السراي، وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي نشعر فيها أنّ هناك فعلاً من يمثلنا في هذا الموقع الوطني".
وأضاف: "جئنا أيضاً لنؤكد دعمنا الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستي 5 و7 آب في مجلس الوزراء، وكذلك دعمنا للجلسة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، التي ستكون مفصلية في ما يتعلق بملف السلاح، وهو اليوم الملف الأهم في البلد. وقد شدّدنا على أنّه من الضروري أن يحظى هذا الملف بأوسع دعم سياسي وإجماع وطني، للرئيس سلام والحكومة، وكذلك لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، باعتباره ملفاً أساسياً. كما أشرنا إلى ضرورة الدفع باتجاه ملفات أخرى، سواء الإصلاحات الاقتصادية أو ملف تصويت المغتربين، وهو أيضاً ملف أساسي قبل موعد الانتخابات النيابية العامة المقبلة عام 2026".
وأكد أنهم "باقون إلى جانب هذه الحكومة، وإلى جانب الرئيس نواف سلام، لأنّ القرار اليوم يجب أن يكون واحداً: قرار الدولة وقرار عودة الدولة ومؤسساتها في وجه الميليشيات والمافيات في البلد".
واستقبل الرئيس نواف سلام أعضاء مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة فيصل سنو، الذي أوضح أنّ الوفد طلب من الرئيس سلام رعايته حفل افتتاح قسمين جديدين في مستشفى المقاصد، الأول مخصص لعلاج السرطان، والثاني للأمراض النسائية والولادة.
كما استقبل الرئيس سلام النائبة نجاة عون، يرافقها السيد رشاد رافع، وجرى عرض للعديد من القضايا البيئية.
أخبار لبنان
نواف سلام
السلاح
الجيش
مطار القليعات
التالي
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-11
الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
أخبار لبنان
2025-07-11
الرئيس سلام: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
0
أخبار لبنان
2025-08-07
البستاني: استعادة الودائع اولوية الأولويات وقرار بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي قرار ذكي
أخبار لبنان
2025-08-07
البستاني: استعادة الودائع اولوية الأولويات وقرار بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي قرار ذكي
0
آخر الأخبار
2025-07-07
نواف سلام: نحن منذ اتفاق الطائف متأخرون جدا عن ما يسمى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية
آخر الأخبار
2025-07-07
نواف سلام: نحن منذ اتفاق الطائف متأخرون جدا عن ما يسمى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية
0
أخبار لبنان
2025-08-06
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
أخبار لبنان
2025-08-06
سلسلة لقاءات لسلام في السراي...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
أخبار لبنان
11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
0
أخبار لبنان
11:26
وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد
أخبار لبنان
11:26
وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد
0
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
0
أمن وقضاء
10:23
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
أمن وقضاء
10:23
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-16
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل
أمن وقضاء
2025-08-16
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل
0
أخبار لبنان
08:14
الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان
أخبار لبنان
08:14
الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان
0
صحف اليوم
00:04
مصدر: “الأنباء الكويتية”: الموقفان الفرنسيّ والأميركيّ يتقاطعان على دعم الحكومة اللبنانية
صحف اليوم
00:04
مصدر: “الأنباء الكويتية”: الموقفان الفرنسيّ والأميركيّ يتقاطعان على دعم الحكومة اللبنانية
0
أخبار لبنان
03:02
نجاة عون صليبا: نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة
أخبار لبنان
03:02
نجاة عون صليبا: نحذّر من أي محاولة لإطلاق رياض سلامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
0
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
0
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
0
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
0
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
0
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
4
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
5
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
6
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
7
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
8
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More