الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكي في لقاء مشترك مع المجلس الاقتصادي حول مشروع "إعادة تكوين ادارات الدولة 2030": لتكن إنطلاقته مع أكبر عدد من مكونات المجتمع
أخبار لبنان
2025-09-03 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
مكي في لقاء مشترك مع المجلس الاقتصادي حول مشروع "إعادة تكوين ادارات الدولة 2030": لتكن إنطلاقته مع أكبر عدد من مكونات المجتمع
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري وتشاركي مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، تمحور حول برنامج "إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030" الهادف إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة وتعزيز فعاليتها واستعادة الثقة بها، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، المدير العام للمجلس الاقتصادي الدكتور محمد سيف الدين، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيسة جمعية "السيدات القياديات" مديحة رسلان وأعضاء المجلس الاقتصادي.
وبحسب بيان للمجلس الاقتصادي، "يأتي هذا اللقاء في إطار المرحلة الأولى من مشروع "إعادة تكوين الدولة - Reinventing the Government 2030" الذي يشكل محطة وطنية جديدة على درب الإصلاح الإداري، وانطلاقة مرحلة "تطلعات أصحاب المصلحة القائمة على الإصغاء إلى آراء وتطلعات مختلف الشركاء، كما يأتي بعد يومين فقط من إطلاق المشروع من أعلى منبر وطني من رئاسة الجمهورية، في دلالة واضحة على الإرادة السياسية العليا للمضي قدما في ورشة الإصلاح وتكريسها كأولوية وطنية".
عربيد
إثر اللقاء، قال عربيد: "المهم في هذا اللقاء أنه من المرات النادرة التي يقوم فيها وزير باستطلاع آراء قوى الإنتاج عبر أسئلة محددة لمعرفة نبض القطاعات والمواطنين وتطلعاتهم وعلاقاتهم مع الإدارة".
وإذ تطرق عربيد الى "الخطة التي يعدها الوزير مكي والمتصلة بإصلاح الإدارة التي ينتظرها كل اللبنانيين وينتظرون تنفيذها"، شدد على "ضرورة استعادة الثقة بالإدارة التي تضم العديد من الموظفين الكفوئين، إذ لا يجوز أن نظلم كل الإدارة ونقول إنها غير صالحة وفاسدة، لأن هناك موظفين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة والإدارة".
ورأى أنه "حان الوقت لتنقية الإدارة ومصارحة المواطنين في ظل مبدأ الدولة والإدارة، وأن نكون جميعا أبناء دولة المستقبل"، مشددا على "ضرورة ربط موضوع اللامركزية بموضوع الإدارة، إذ إنه من المخارج التي تحسن وتسهل عمل وعلاقة المواطن مع الإدارة والدولة"، وقال: "تبقى ثقة المواطن هي الأهم، ووجود وزراء من أمثال الوزير مكي بداية لهذه الثقة".
مكي
بدوره، أشار الوزير مكي إلى أن "هذا المشروع الكبير، المتمثل في إعادة إنتاج إدارات الدولة ومؤسساتها 2030، والذي أطلقناه من عند فخامة رئيس الجمهورية منذ يومين، أردنا أن تكون انطلاقته مع أكبر عدد من الهيئات والممثلين لقطاعات الإنتاج وغيرها من مكونات المجتمع، وأردناها أن تكون من هنا، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وقال: "نتمنى أن يكون لكم دور كبير معنا، وما قمنا به اليوم هو عينة بسيطة عما يجب أن نقوم به بشكل دائم. إنه جس نبض الشارع والهيئات وكل مكونات المجتمع. هدفنا اليوم استطلاع رأي ممثلي قطاعات الإنتاج والموظفين والعاملين لمعرفة أولوياتهم والمشاكل التي تواجههم وانطباعهم عن التحديات، وما هي أسباب الفشل والمبادئ التي سنعمل عليها. وكمرحلة أولى شئنا أن تكون تشاركية مع أكبر عدد من المعنيين".
أضاف: "سنطلق حوالى 70 حدثا وطاولة مستديرة واجتماعات ومقابلات واستبيانات رأي كي نخرج بأكبر مشاركة من كل مكونات المجتمع"، مشيرا إلى أننا "سنذهب إلى كل المحافظات والبلديات كي نأخذ نبض الشارع الذي سيساعدنا في تكوين ما يشبه الميثاق أو الشرعة أو العقد الجديد الذي سيربط الإدارة بالمواطن، وهو موضوع أساسي جدا. ومن ثم سنذهب إلى المرحلة الثانية من المشروع، وسنبدأ بإعادة النظر في الإدارة ومفهوم الخدمة وحوكمتها وعلاقة الإدارات بعضها ببعض ومع الأجهزة الرقابية والمؤسسات العامة وتلك التي تسير المرفق العام".
وأكد مكي أن "كل هذه المواضيع سوف تكون موضع إعادة النظر في الأشهر المقبلة كي تكون النتيجة مخططا توجيهيا وخارطة طريق لإدارات الدولة كلها ونسير بموجبها، سواء بالدمج أو إلغاء بعض المراكز أو استحداث أخرى"، لافتا إلى أنه "مشروع كبير جدا ولا يمكن أن ينجح إلا بأكبر نسبة من التشاركية".
أخبار لبنان
مشترك
المجلس
الاقتصادي
مشروع
"إعادة
تكوين
ادارات
الدولة
2030":
إنطلاقته
مكونات
المجتمع
التالي
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
بعد الهجوم الإسرائيلي... فرنسا تطالب بضمان أمن اليونيفيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-01
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
2025-09-01
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
0
أخبار لبنان
2025-09-02
مكي زارالمطران عوده عارضًا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
أخبار لبنان
2025-09-02
مكي زارالمطران عوده عارضًا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
0
اقتصاد
2025-07-21
البساط من غرفة طرابلس: لا انطلاقة اقتصادية من دون أمن بما فيه إعادة احتكار الدولة لسلاحها
اقتصاد
2025-07-21
البساط من غرفة طرابلس: لا انطلاقة اقتصادية من دون أمن بما فيه إعادة احتكار الدولة لسلاحها
0
أخبار لبنان
2025-08-14
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
أخبار لبنان
2025-08-14
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
أخبار لبنان
11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
0
أخبار لبنان
11:26
وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد
أخبار لبنان
11:26
وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد
0
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
أخبار لبنان
11:08
الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...
0
أمن وقضاء
10:23
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
أمن وقضاء
10:23
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-28
إنخفاض بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
أخبار لبنان
2025-07-28
إنخفاض بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
0
أخبار دولية
2025-06-23
هيئة الطيران المدني القطرية: استئناف حركة الملاحة الجوية
أخبار دولية
2025-06-23
هيئة الطيران المدني القطرية: استئناف حركة الملاحة الجوية
0
أخبار لبنان
11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
أخبار لبنان
11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
0
أخبار لبنان
07:05
بري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لن نفقد الأمل
أخبار لبنان
07:05
بري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لن نفقد الأمل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
أخبار لبنان
07:27
وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"
0
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق
0
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
أخبار لبنان
06:36
الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي
0
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
أخبار دولية
06:26
الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس
0
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
أخبار دولية
04:38
اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن
0
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
04:13
محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
أخبار دولية
00:26
الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها
0
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
0
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
أخبار دولية
13:33
المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
09:19
توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان
2
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
3
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
09:32
أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت
4
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
07:22
نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها
5
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
أمن وقضاء
06:16
حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم
6
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
أخبار لبنان
04:11
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
7
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
أخبار دولية
13:59
مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين
8
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
اقتصاد
08:25
جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More