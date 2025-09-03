الأخبار
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة

أخبار لبنان
2025-09-03 | 07:48
مشاهدات عالية
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف: لا دولة بجيشين والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة

وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة الى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا :"في أزمنة المحن والبلاء، يتطلع الناس إلى نافذة للرجاء والأمل . والنافذة المحببة التي تذكرنا اليوم بالنور الذي سطع على مكة والجزيرة والعالم، هي نافذة مولد محمد صلوات الله وسلامه عليه . كان الزمان بمكة زمان الجاهلية والأوثان، وزمان التفاوت الطبقي وتجارة الكبار ، واحتياجات الصغار ، والعبودية التي لا تتنفس فيها ولا منها. والجزيرة في جوار مكة - القريب والبعيد - غاصة بالغزو والاضطراب، وأما ما حول الجزيرة فيسيطر عليه الروم والفرس. وكل هذا كان مقدرا له أن يتغير خلال خمسة عقود على يد ذلك الطفل اليتيم محمد بن عبد الله الذي ما إن شب عن الطوق".
 
واضاف "ما مر العالم العربي بظروف أصعب من تلك التي شهدناها ونشهدها في السنوات الأخيرة. لا مذبحة كمذبحة غزة الجارية منذ عامين تحت سمع العالم وبصره. وإلى ذلك هناك اضطهاد أهل الضفة والقدس، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى. ونحن نعرف ونتابع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية لوقف الحرب، وللعودة إلى حل الدولتين. فلا يصح الصراخ والتشهير وبخاصة أن هؤلاء الصارخين لا يفعلون شيئا ولا يستطيعون على طريقة : (كلما دخلت أمة لعنت أختها) . وكأنما يصبح التلاعن إنقاذا والعياذ بالله".

وتابع:"لقد كنا محظوظين أيها الإخوة والأخوات بأن اكتمل لدينا في لبنان عقد المؤسسات الدستورية وسط هذا الخضم المضطرب. وقد أجمعنا في خطاب القسم وفي بيان الحكومة على استعادة الدولة ومؤسساتها وجيشها وسلاحها، واجتراح عمليات إصلاحية جذرية، كان ينبغي أن تحصل قبل سنوات وسنوات. إن مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيرا كان أو كبيرا، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطلت وتعطل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوره دائما بصورة زاهية، ما عاد باقيا منها غير آثار احتفالية".

واضاف:"نعم قد نختلف في المجال العام على أمور وأمور، أما الدولة والجيش فلا يجوز الاختلاف عليهما. ورغم ذلك إذا اختلفنا فلا يجوز ولا يصح التشاتم والتخوين، وتكبير الصغائر والاستخفاف بمصالح الوطن وهيبة الدولة. نحن نرى أن قرار السلم والحرب ينبغي أن يكون ويبقى بيد الدولة ومؤسساتها المختصة، وبالطبع هو أمر خطير هذه الاتهامات التي توجه لكبارنا لا نقبل بها بأي حجة. فلنقف جميعا في وجه أولئك الذين يريدون عزل هذه الطائفة أو تلك لصالحهم أو لصالح المتدخلين الخارجيين. وإن سياسة لا ضرر ولا ضرار هي من تمام الحكمة والعدل والمنطق الذي ينبغي أن نعالج بها قضايانا، ولنتطلع بأمل وثقة إلى وطننا ودولتنا، فالثقة هي الأساس في سلوك الطريق المستقيم بلبنان، وآن لنا أن نبني وطننا  من خلال الدولة ومؤسساتها، ولا يزال لدينا أمل، بأن الفرج آت، مهما اشتدت الصعاب. والمبادرات يعول عليها" .

وختم:"في ذكرى المولد النبوي الشريف نريد أن تكون هذه الذكرى داعية للوحدة والسلم وصنع الجديد والمتقدم، ونريد في هذه الذكرى أن يشعر اللبنانيون بالتغيير المنشود ليس في مسألة السلاح فقط، بل وفي قضايا الفساد الكبرى ، وأخيرا في بناء الجديد المطلوب والمرغوب. لا يجوز أن يكون الهم الإدانة والتخوين ، بل الاستحثاث والتقدير والتقويم الصحيح".

أخبار لبنان

المولد

النبوي

الشريف:

بجيشين

والسلاح

حصراً

الدولة

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لن نفقد الأمل

LBCI
خبر عاجل
2025-08-25

دار الفتوى أعلنت ذكرى المولد النبوي في 4 أيلول ودريان هنأ بالمناسبة

LBCI
خبر عاجل
2025-08-25

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
أخبار لبنان
08:14

الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:30

تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد

LBCI
أخبار لبنان
11:26

وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد

LBCI
أخبار لبنان
11:08

الرئيس عون هنأ بذكرى المولد النبوي وأجرى لقاءات...

LBCI
أمن وقضاء
10:23

مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-28

إنخفاض بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
2025-06-23

هيئة الطيران المدني القطرية: استئناف حركة الملاحة الجوية

LBCI
أخبار لبنان
11:30

تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بري في ذكرى المولد النبوي الشريف: لن نفقد الأمل

LBCI
أخبار لبنان
07:27

وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"

LBCI
أخبار لبنان
06:57

المطارنة الموارنة: فرصة دولية لاستعادة السيادة والتواصل مع دمشق

LBCI
أخبار لبنان
06:36

الوزير حيدر ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال: حمايتهم مبدأ أساسي

LBCI
أخبار دولية
06:26

الخطط الإسرائيلية للهجوم على مدينة غزة وتحركات في القدس

LBCI
أخبار دولية
04:38

اسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلِقَ من اليمن

LBCI
أخبار لبنان
04:13

محمد خواجة للـLBCI: لن ننقاش خطة الجيش... وهذا ما قاله عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
00:26

الرئيس الصينيّ: نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
13:33

المرحلة الاولى من احتلال غزة انطلقت رغم الاحتجاجات

LBCI
أمن وقضاء
09:19

توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
09:32

أمن الدولة تكشف تهرّباً مالياً بمئات آلاف الدولارات نتيجة الإهمال في مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:22

نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
أمن وقضاء
06:16

حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح بأن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

LBCI
أخبار دولية
13:59

مستودع يوزع لحومًا فاسدة وأطنان في طريقها الى موائد اللبنانيين

LBCI
اقتصاد
08:25

جلسة للجنة المال لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان... وهذا ما تمّ الإتفاق عليه

