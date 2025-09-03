الرئيس عون في ذكرى المولد النبوي: التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك أساس بناء لبنان

هنّأ رئيس الجمهورية جوزاف عون اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بذكرى المولد النبوي الشريف، وقال "ندعو إلى التمسّك بقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، والعمل معاً من أجل بناء مجتمع لبناني موحّد، قائم على المحبة والعدالة والكرامة الإنسانية. كما ندعو إلى ضرورة نبذ التفرقة والعصبية، وتأكيد وحدتنا الوطنية كشعب واحد يعيش على أرض واحدة، تحت سماء واحدة، ونتفيأ علماً واحداً".واضاف " نؤكّد التزام الدولة بحماية حقوق جميع المواطنين من دون أي تمييز، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يحفظ لبنان وطناً جامعاً لكل أبنائه، ونموذجاً للعيش المشترك وللحضارة".