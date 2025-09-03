إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة ضمن مشروع وزارة الأشغال "لبنان على السكة"

أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل، ضمن مشروع "لبنان على السكة" الهادف إلى صيانة الطرق والجسور والأنفاق في كل لبنان وإعادة تأهيلهم، أعمال إنارة نفقي الأوزاعي - خلدة بالاتجاهين، في خطوة نوعية تعزز شروط السلامة المرورية وتسهل حركة السير على هذا الممر الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية يومية.



وبالتوازي مع تشغيل الإنارة، تواصل الفرق الفنية في الوزارة تنفيذ أعمال تنظيف شاملة داخل الأنفاق الأربعة على المسلكين، حيث يضم كل مسلك نفقا كبيرا وآخر صغيرا. وتشمل الأشغال الحالية تنظيف الجدران الداخلية وعمليات الكنس الكاملة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على سلامة البنية التحتية.



ويأتي هذا الإنجاز في سياق خطة شاملة أطلقتها الوزارة لتعزيز السلامة العامة على الطرق، إذ إن إنارة النفقين وتحسين أوضاعهما الداخلية تعزز وضوح الرؤية للسائقين وتخفف من احتمالات الحوادث المرورية، ولا سيما خلال ساعات الليل والظروف المناخية الصعبة.



وأكدت الوزارة أن "مشروع "لبنان على السكة" سيستمر بخطوات متتابعة، بما ينعكس إيجابا على سلامة المواطنين، ويعزز في الوقت نفسه البنى التحتية الأساسية التي يحتاجها لبنان لدعم مسيرة النهوض الاقتصادي والإنمائي.