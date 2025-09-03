الأخبار
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
أخبار لبنان
2025-09-03 | 11:30
تعميم صورة عراقي يعاني من الزهايمر غادر منزله في سد البوشرية ولم يعد
صدر عن المديرية لقوى الامن الداخلي - شعة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو بطرس عزريا حنّا درويش (مواليد عام 1949، عراقي)، الذي غادر بتاريخ 3-9-2025، منزله الكائن في محلّة سدّ البوشريّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّه يعاني من مرض الزهايمر.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 884326 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
أسرار الصحف المحلية ٣-٩-٢٠٢٥
وزارة الشؤون الاجتماعية: الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج أمان تشهد تأخرًا
السابق
