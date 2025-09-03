الزين عرضت مع وفد فرنسي التحديات البيئية في لبنان

استقبلت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في مقر الوزارة مديرة Expertise France في الشرق الأوسط ليلي فورمالوني وفريق عملها، وتناول اللقاء التحديات البيئية في لبنان والأولويات الوطنية في مجال الاقتصاد الدائري وسبل تعزيز التعاون ضمن اطار مشروع "الأخضر إلى الأمام" Green Forward.