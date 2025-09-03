الأخبار
عيسى الخوري والزعني يعلنان عن تنظيم "معرض الصناعة اللبنانية 2025"
أخبار لبنان
2025-09-03 | 12:50
عيسى الخوري والزعني يعلنان عن تنظيم "معرض الصناعة اللبنانية 2025"
عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني مؤتمراً صحافياً في مقر الجمعية، أعلنا فيه عن "معرض الصناعة الوطنية 2025" الذي سيتم تنظيمه بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2025 في Seaside Arena، بالتعاون مع Hospitality Services وPromofair، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وصناعيين والمنظمين وإعلاميين.
ورحب الزعني بالوزير عيسى خوري، معتبراً المؤتمر فرصة مهمة للإعلان عن المعرض الأول للصناعة اللبنانية وذلك في عهد الوزير عيسى الخوري وبتشجيع منه، مثمناً الجهود التي يقوم بها خدمةً للصناعة الوطنية.
وقال الزعني: "آخر معرض صناعي متخصص تم تنظيمه في لبنان في الثمانينات وخلال الحرب"، مؤكداً ان الصناعة واجهت كل التحديات وصمدت خلال الفترة الماضية وهي تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني".
وأعلن الزعني إقامة "معرض الصناعة اللبنانية 2025"، بين 29 تشرين الأول و1 تشرين الثاني 2025 في Seaside Arena، على مساحة 10 آلف متر مربع، وسيشارك فيه نحو 150 عارض ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 170 أو 180، ويتم تنظيمه من قبل Hospitality Services وPromofair. وأشار الى التعاون مع IFP في مجال سلسلة التوريد، معتبراً "أننا بذلك نكون قد جمعنا أكبر منظمي المعارض في لبنان الذين وضعوا كل جهودهم لإنجاح المعرض على الرغم من التحديات لتنظيمه خلال هذه الفترة القصيرة، وذلك من دون مقابل، فقط من اجل تدعيم الصناعة الوطنية".
وأشار الى أنه من أبرز أهداف المعرض هو إبراز الوجه الابتكاري للصناعة اللبنانية التي على الرغم من كل الظروف لا تزال خلاقة وتتطور وتوظف أموال وتؤمن فرص عمل، معتبراً أنه "عندما تتم محاربة الصناعة عن قصد أو من غير قصد، أو القول أن لبنان ليس بلدا صناعيا بل تجاريا، يجب التأكيد أن لبنان بلدٌ صناعيٌ وسيبقى صناعياً وبالتالي سنعمل لتقوية صناعته".
وقال: "لقد اتخذنا القرار بإقامة المعرض في لبنان بدلاً من أن نأخذ 180 أو 200 شركة لبنانية إلى الخارج لعرض منتجاتهم، إنما على العكس ستأتي الشركات الأجنبية من الخارج الى لبنان لشراء صناعتنا الوطنية"، لافتاً إلى أن القطاعات الصناعية اللبنانية والتي تبلغ 17 قطاعاً والموزعة بين الصناعات الغذائية والتكنولوجيا إلى الصناعات الخفيفة والثقيلة ستكون موجودة في المعرض.
وأمل الزعني في أن يتمثل كل الصناعيين في المعرض، لا العارضين فقط بل ايضاً غير العارضين، اذ يشكل المعرض فرصة لهم للتواصل مع الزائرين القادمين من الخارج والراغبين في شراء المنتجات اللبنانية، سواء من المنطقة أو من الخليج أو من أوروبا لإثبات أن الصناعة اللبنانية لا تزال موجودة وستبقى.
ثم القى الوزير عيسى الخوري كلمة قال فيها: "يسعدني أن ألتقي بكم اليوم للاعلان عن محطة مهمّة على طريق نهوض الصناعة الوطنيّة. أتوجّه بالشكر إلى رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، السيد سليم الزعني، على شراكته والتزامه، كما أشكركم جميعًا على حضوركم".
وأعلن عيسى الخوري أنه" في التاسع والعشرين من تشرين الأوّل المقبل، سنقيم معرض الصناعات اللبنانية، لإبراز إبداعات صناعيينا وامكاناتهم على التجدّد والمنافسة. وسوف يُشكّل هذا المعرض رسالة ثقة بقدرتهم على الابتكار، وتأمين فرص العمل، والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد منتج ومتين".
وقال: "يشرّفنا أن يكون الحدث برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. إنّ مشاركة فخامة الرئيس عون هي تأكيد واضح على أنّ الدولة، من رأس هرمها، ترى في الصناعة ركيزة أساسيّة للنهوض الاقتصادي ولمستقبل لبنان".
وأشار عيسى الخوري إلى أنه "طوال الأشهر الماضية، عملت مع الصناعيين والخبراء وخاصة جمعية الصناعيين، على وضع استراتيجية صناعية وطنية تحاكي المتطلّبات، والتحدّيات، وتقدّم الحلول. هذه الاستراتيجية تشكّل خارطة طريق تجعل من الصناعة محرّكًا أساسيًا للنموّ المستدام، ومولّدًا لفرص عمل جديدة، وداعمًا للقدرة الإنتاجيّة والتنافسية والتصديريّة للبنان في السنوات المقبلة"، لافتاً إلى أنّ هذه الاستراتيجية جزء من جهد وطني أشمل يهدف إلى إعادة التوازن للاقتصاد اللبناني، وتحويله من اقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الاستيراد، إلى اقتصاد منتج ومُصدِّر، يسهم في إبقاء شابات وشباب لبنان على أرض الوطن".
وأكد أن "رسالتنا واضحة: لبنان يملك الطاقات، والقدرات الإبداعية، والروح الريادية، ليصبح مركزًا متقدّمًا للإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية. ومع السياسات السليمة ودعم الدولة، فإنّ صناعيينا قادرون على المنافسة والنجاح".
كما دعا الجميع "للمشاركة في معرض التاسع والعشرين من تشرين الأوّل، ليكون مناسبة وطنيّة لإظهار غنى صناعتنا وتنوّعها، ولنقف جميعًا، في الداخل والخارج، إلى جانب صناعيينا الذين استمرّوا في الاستثمار والعمل والإبداع رغم كل التحدّيات، معتبراً "المعرض هو إثبات للقدرة على الصمود، وللرؤية التي نرسُمها جميعًا من أجل مستقبل لبنان".
