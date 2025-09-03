رئيس الحكومة أعطى السفيرين زيادة وخوري توجيهاته قبل تسلمهما مهامهما الجديدة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الكبيرة المندوبة الدائمة ورئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفيرة كارولين زيادة، قبل مباشرتها مهامها الجديدة.



وأعطاها الرئيس سلام التوجيهات اللازمة، وتمنى لها التوفيق في أداء مهمتها "بما يخدم مصلحة لبنان وصورته في المحافل الدولية".



كما استقبل الرئيس سلام السفير غدي خوري، قبيل توجهه إلى الكويت لتسلم مهامه الجديدة، ووجه له التوجيهات اللازمة، متمنيًا له النجاح في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان ودولة الكويت.